Salvador acende alerta para presença de caravelas nas praias

Quem não abre mão de curtir uma praia, mesmo nos meses mais chuvosos em Salvador, precisa reforçar alguns cuidados. Um deles é com as caravelas, animais semelhantes às águas-vivas, e que podem provocar sérias queimaduras no corpo.

Segundo a coordenadoria de Salvamento Marítimo de Salvador (Salvamar), vinculada à Secretaria de Ordem Pública (Semop), é no período entre os meses de abril e junho que as correntes de ar provenientes do Sul são mais fortes, e com isso, o mar tende a ficar mais agitado, acarretando o aumento de incidentes nas praias de Salvador.

As praias com risco de ter a presença desses animais serão sinalizadas com bandeiras roxas. A sinalização segue o modelo nacional da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa).

“Como as caravelas vivem afastadas da costa, nem sempre podemos observar. Mas quando ocorrem alterações na intensidade/direção dos ventos ou correntes marítimas, elas são trazidas para as praias. E é nesse momento que percebemos a presença, pois em contato com a nossa pele, liberam substâncias tóxicas e causam queimaduras”, explica o coordenador de Planejamento da Salvamar, Kailani Dantas.

A Physalia physalis, nome científico da caravela, é uma colônia de vários organismos juntos que possuem diferentes funções. Se alojam e vivem entre o ar e o mar, porém, elas não possuem nadadeiras, apenas são arrastadas pelos ventos e correntes. Por isso, quando o mar está mais revolto e agitado, as caravelas tendem a se movimentar mais e se aproximar da costa. Se alimentam de pequenos peixes e são alimentos das tartarugas marinhas.

As caravelas têm capacidade de envenenar até 24 horas fora da água, por isso é importante não mexer se encontrar com um desses animais na areia.

Confira dicas da Salvamar em casos de acidente com uma caravela:

- Nunca lave o local com água doce, utilize água do mar;

- Retire com cuidado todos os tentáculos presentes ainda na pele;

- A aplicação de vinagre ajuda a inativar as toxinas;

- Coloque compressas frias no local;

- Procure ajuda médica caso possua sintomas mais graves.