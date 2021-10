Salvador agenda 3ª dose com Janssen para quem vai viajar para o exterior

A Secretaria Municipal da Saúde de Salvador fará agendamento da 3ª dose da vacina Janssen contra covid-19 para quem tomou Coronavac nas duas primeiras doses e vai viajar para fora do país. O agendamento pode ser feito a partir desta sexta-feira (22) e a vacinação começa a partir do sábado (23). É preciso ser trabalhador de saúde, ter mais de 60 anos ou ser paciente com hemodiálise para atender os critérios (veja mais abaixo).

O agendamento da 3ª dose será realizado através pelo serviço ‘Vacina Hora Marcada’. Os interessados devem acessar o site vacinahoramarcadaviagem.saude.salvador.ba.gov.br/, clicar em agendar e preencher as informações solicitadas.

Após o agendamento, o usuário deverá levar no dia e horário marcados originais e cópias dos seguintes documentos: cartão SUS; comprovante de residência de Salvador; cartão de vacina, documento de identificação com foto e comprovante de viagem ao exterior. É obrigatório levar tanto o original quanto a cópia de cada um dos documentos exigidos, ressalta a pasta.

Apenas os passageiros que tomaram as duas doses de Coronavac e se enquadram nos critérios abaixo e com viagem agendada podem ter acesso à 3ª dose de reforço:



- Serem Trabalhadores da saúde que tomaram a segunda dose até 17/05/2021 com nome na lista no site da Secretaria Municipal da Saúde ou;

- Idosos com 60 anos ou mais que tomaram a 2ª dose até 17/05 com nome na lista no site da Secretaria Municipal da Saúde ou;

- Pacientes em hemodiálise que tomaram a segunda dose até 27/09/2021 com nome na lista no site da Secretaria Municipal da Saúde.