Salvador amanhece coberta de névoa; entenda o fenômeno

O inverno já começa a dar as caras em Salvador. Tanto que quem acordou cedo nesta quinta-feira (22) e botou a cara na janela se deparou com uma forte névoa, fenômeno incomum na capital baiana. Já a sensação términa também despencou para 'congelantes' 24ºC.

Cláudia Valéria, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explica que o fenômeno registrado em diversos pontos de Salvador foi uma névoa úmida, que atrapalha parcialmente a visibilidade.

"Isso não ocorre com muita frequência, principalmente na capital. Em regiões como o Recôncavo, Sudoeste e Chapada Diamantina é mais comum, principalmente no final do outubro e durante todo o inverno", esclarece a especialista.

(Foto: Nara Gentil / CORREIO) (Foto: Nara Gentil / CORREIO) (Foto: Nara Gentil / CORREIO)

(Foto: Nara Gentil / CORREIO) (Foto: Nara Gentil / CORREIO) (Foto: Nara Gentil / CORREIO)

O fenômeno meteorelógico chamou atenção dos soteropolitanos, que ficaram surpresos com a cena ao acordarem. A névia é uma condensação da água evaporada que ocorre próximo ao solo. Ela acontece quando a temperatura não está elevada o suficiente para dissipar a água evaporada.

Na BR-324, a neblina está mais predominante, o que requer atenção dos motoristas que circulam na região. A previsão do tempo para os próximos dias em Salvador e Região Metropolitana é de chuva e céu nublado.

Neblina atrapalha a visão na BR-324

(Foto: Reprodução/TV Bahia)

A temperatura máxima hoje deve atingir 28ºC.