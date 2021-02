Salvador amanhece com filas de 3 km em postos de vacinação

O primeiro dia do fim de semana de lockdown em Salvador levou um número elevado de pessoas às ruas. A prefeitura antecipou a imunização para pessoas que tem 81 anos ou mais de segunda (1) para sábado (27), e muita gente correu para se proteger.

No 5º Centro de Saúde Clementino Fraga, nos Barris, a fila para o drive thru mais uma vez impressionou. Às 9h, apenas uma hora após a abertura dos pontos de imunização, ela já tinha cerca de 3 km: começava na porta do posto e seguia pela Avenida Centenário até a Sabino Silva, na altura do Edificio Palais Atlantique. E os carros não paravam de chegar.

Só que, desta vez, não foram apenas os carros que lotaram a rua. A novidade ficou por conta da fila de pedestres, que estava dando voltas no posto e seguindo no sentido contrário, um movimento que não tinha sido visto até então.

Foto: Gil Santos/CORREIO

Cadeiras foram distribuídas para que os idosos pudessem aguardar sentados, mas eles tiveram que enfrentar a chuva que caiu pela manhã. Quem estava na fila buscou abrigo embaixo de um dos quatro toldos montados para o drive thru.

A cuidadora de idosos Ana Helena Lima, 48 anos, levou a tia para se vacinar e admitiu que estava pensando em voltar para casa. "Ela tem 82 anos e para ela isso tudo é muito cansativo. A gente pensou que, por conta do decreto (que suspende as atividades não essenciais no fim de semana), o movimento seria mais tranquilo. Estou vendo com meu primo se vamos aguardar ou se a gente deixa para vir mais tarde", disse.

Um quinto toldo foi montado na entrada do posto para servir de abrigo para idosos com dificuldade de locomoção. Muitos acompanhantes, inclusive, preferiram deixar os idosos abrigados enquanto eles aguardavam na fila. Para evitar aglomeração os funcionários controlaram o acesso liberando apenas dez pacientes por vez na unidade.