Salvador amplia vacinação para profissionais da saúde e idosos a partir de 80 anos

A vacinação contra a Covid-19 em Salvador será ampliada para trabalhadores de serviços de saúde que atuam em diversas funções e idosos a partir de 80 anos. O prefeito Bruno Reis anunciou nesta quarta-feira (3), em coletiva virtual no Palácio Thomé de Souza, a nova estratégia que tem como meta alcançar 78 mil pessoas.

A partir desta quinta-feira (4), a imunização será feita em profissionais que atuam em clínicas, consultórios, multicentros, entre outros tipos de unidades de saúde que estão inseridas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) – a consulta pode ser feita pelo site da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). De acordo com a prefeitura, neste segmento, cerca de 48 mil cidadãos estão aptos para receber as doses.

De acordo com o prefeito, o trabalhador que já estiver cadastrado no site pode se dirigir a um dos 16 pontos de vacinação ou em drive-thrus montados para a estratégia, portando o último contracheque, além de documento de identificação. Os drive-thrus funcionarão no Centro de Convenções, na Boca do Rio; na Arena Fonte Nova, em Nazaré; e no Parque de Exposições, na Avenida Paralela.

Já os pontos fixos serão: USF São José de Baixo (Distrito Sanitário Itapagipe), UBS Sete de Abril (DS Pau da Lima), USF Dr. Carlos Santana (DS Cabula), USF Pirajá (DS São Caetano/Valéria), UBS Nelson Piauhy Dourado (DS Cajazeiras), USF Federação (DS Barra Rio Vermelho), Centro de Saúde Virgílio de Carvalho (DS Centro Histórico) e USF Vale do Matatu (DS Brotas).

Também integram a lista a USF Itapuã (DS Itapuã), USF Resgate (DS Cabula/Beiru), USF Cajazeiras V (DS Cajazeiras), USF Imbuí (DS Boca do Rio), USF Colina de Periperi (DS Subúrbio Ferroviário), CSU Castelo Branco (DS Pau da Lima), Centro de Saúde Péricles Laranjeiras (DS São Caetano/Valéria) e USF San Martin III (DS Liberdade).

Documentação para os não listados

O profissional que não estiver com o nome no site deverá comparecer ao centro de vacinação que funcionará na Faculdade Bahiana de Medicina de Brotas (FBDC). Será necessário apresentar declaração cujo modelo está disponibilizado pela SMS no site oficial, bem como o último contracheque.

“Neste caso, é importante o trabalhador levar uma declaração do estabelecimento no qual ele atua e outra declaração que pode ser preenchida a próprio punho. Tudo isso serve para organizar e agilizar o processo, evitando eventuais ‘fura-fila’”, reforçou o Bruno Reis.

Este processo de vacinação para trabalhadores de serviços de saúde ocorrerá de quinta (4) a domingo (7). Compreende tanto profissionais de saúde como dentistas, enfermeiros, fonoaudiólogos, entre outras profissões, quanto trabalhadores de apoio, como recepcionistas, segurança, administrativo, entre outros.

Idosos a partir de 80 anos

A vacinação contra a Covid-19 também chegará a idosos em novo grupo etário, a partir de segunda-feira (8), quando as doses serão destinadas a indivíduos com idade igual ou superior a 85 anos. Já a partir de quinta-feira (11), a imunização será voltada a idosos com idade igual ou superior a 80 anos. A estimativa é alcançar 30 mil pessoas desse público-alvo.

A estrutura para esta ação contará com três drive-thrus: no 5º Centro, na Avenida Centenário; Atakadão de Fazenda Coutos, no Subúrbio; e Parque de Exposições, na Avenida Paralela. Além disso, quatro postos estarão aptos para a estratégia. São eles o 5º Centro, USF Plataforma, USF Cajazeiras/Jaguaripe e CSU Pernambués.

Os idosos a partir de 80 anos podem consultar se o nome está na relação das pessoas habilitadas para se vacinarem e também poderá solicitar a inclusão na lista para vacinação em casa, através do site vacinaexpress.saude.salvador.ba.gov.br . A quantidade máxima aumentou de 70 para 100 agendamentos por dia, sendo 30 exclusivos para idosos acamados. Quem não estiver com o nome na lista pode se cadastrar no 5º Centro e receber a vacina.