Salvador aplica 1ª, 2ª e 3ª dose da vacina contra covid-19 nesta sexta-feira (05)

Aplicação ocorrerá das 08h às 16h; confira a programação completa

A Prefeitura de Salvador aplica a vacina contra a covid-19 nesta sexta-feira (05) das 08h às 16h. A primeira dose estará disponível para as pessoas com 12 anos ou mais com nome na lista da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).



Já as segundas doses da Pfizer e da Oxford estarão disponíveis para aqueles com o aprazamento até 01 de dezembro de 2021.



A terceira dose, por sua vez, será aplicada em idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde que tomaram a segunda dose até 07 de junho de 2021; pacientes imunossurprimidos que tomaram a segunda dose até 05 de outubro de 2021. Todos devem estar com o nome na lista da SMS.



Confira a programação completa:



Unidades para 1ª, 2ª e 3ª dose Pfizer: 08h às 16h



Drivers: Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), FBDC Cabula, 5º Centro de Saúde, Arena Fonte Nova, Faculdade Universo (Av. ACM), Parque de Exposições, Vila Militar (Dendezeiros), Unijorge (Paralela), Shopping Bela Vista e FBDC Brotas.



Pontos Fixos: Shopping da Bahia, USF Estrada das Barreiras, UBS Castelo Branco, USF Teotônio Vilela II, USF Eduardo Mamede, USF Yolanda Pires, 5º Centro de Saúde, Clube dos Oficiais da Polícia Militar (Dendezeiros), USF Sérgio Arouca, USF Cajazeiras X, USF Santa Luzia, USF Cambonas, USF Plataforma, USF Imbuí, USF Pirajá, USF San Martim III, USF Curralinho, UBS Nelson Pihauy Dourado, USF Boa Vista de São Caetano, UBS Péricles Esteves, USF Beira Mangue e FDBDC Brotas.



Unidades para a 2ª dose da Oxford: 08h às 16h



Drivers: Faculdade Uninassau (Pituba) e Universidade Católica de Salvador (Ucsal)



Ponto Fixo: UBS Marechal Rondon, UBS Frei Benjamin (Valéria), Universidade Católica de Salvador (Ucsal), UBS Ramiro de Azevedo, USF Visto Alegre, USF Colinas de Periperi, USF Itacaranha, USF Cajazeiras V, USF Fazenda Grande III, USF Mata Escura, USF Itapuã, UBS Ministro Alckmin, USF Federação, USF Vale do Matatu



