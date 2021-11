Salvador aplica 1ª, 2ª e 3ª dose da vacina contra covid-19 nesta terça (9)

A Prefeitura de Salvador mantém a vacinação contra a covid-19 nesta terça-feira (9), das 8h às 16h. A estratégia prevê aplicação da 1ª, 2ª e 3ª doses nos drives e pontos fixos. A vacina também estará disponível através do Vacina em Movimento, com o MedMóvel presente no bairro de Narandiba, ao lado da Base Comunitária de Segurança (BCS) da Polícia Militar. No local será oferecida a 1ª dose para quem tem 18 anos ou mais e a 2ª dose do imunizante CoronaVac para quem está com aprazamento para 10 de novembro.

A partir desta terça-feira (9), das 8h às 16h, haverá ainda uma estratégia volante com equipe de imunização na Estação da Lapa, em frente ao Hiperideal. A ação especial visa ampliar a cobertura vacinal da capital contra o coronavírus, facilitando o acesso à 1ª dose para quem tem 18 anos ou mais e 2ª dose Coronavac para quem está com aprazamento para 10 de novembro.

Todos os cidadãos pertencentes ao público-alvo deverão estar com o nome na lista disponibilizada no site da SMS (www.saude.salvador.ba.gov.br). As pessoas que receberão a 2ª dose deverão apresentar o cartão de vacinação com o registro da 1ª dose.

Confira os postos:

1ª DOSE - REPESCAGEM PARA PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS COM NOME NA LISTA DO SITE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE: 8h às 16h

Drive-thru: Uninassau (Pituba).

Pontos fixos: UBS Pelourinho, USF Alto de Coutos II, USF Itacaranha, USF Cajazeiras XI, USF Fazenda Grande III, USF Itapuã, UBS Ministro Alckmin (Massaranduba), USF Joanes Leste, USF Ursula Catharino (Garcia), USF Professor Guilherme Rodrigues da Silva (Arenoso), UBS Castelo Branco, UBS Marechal Rondon, UBS Frei Bejamin (Valéria), UBS Mário Andrea (Sete Portas) e UBS César de Araújo (Boca do Rio).



1ª DOSE - ADOLESCENTES DE 12 a 17 ANOS; ADOLESCENTES COM COMORBIDADES; GESTANTES E PUÉRPERAS DE 12 A 17 ANOS OU MAIS: 8h às 16h

Drive-thrus: FBDC Cabula, 5º Centro de Saúde (Barris), Arena Fonte Nova (Nazaré), Faculdade Universo (Avenida ACM) e Parque de Exposições (Paralela).

Pontos fixos: USF Teotônio Vilela II, USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF São Cristóvão, USF Yolanda Pires (Fazenda Grande I), USF Cajazeiras V, 5° Centro de Saúde (Barris), Clube dos Oficiais da Polícia Militar (Dendezeiros), USF Sérgio Arouca (Paripe), USF Tubarão, USF Vista Alegre, USF Cajazeiras X, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Vale do Matatu, USF Imbuí, CSU Pernambués, USF Jardim das Margaridas, USF Cambonas e UBS Virgílio de Carvalho (Bonfim).

Ponto fixo exclusivo para gestantes, puérperas e adolescentes com comorbidades: USF Vila Matos (Rio Vermelho)



2ª DOSE OXFORD (APRAZADOS ATÉ 5 DE DEZEMBRO DE 2021) – 8h às 16h

Drive-thrus: Vila Militar (Dendezeiros), Unijorge (Paralela), Shopping Bela Vista e FBDC Brotas.

Pontos fixos: USF Colinas de Periperi, USF Plataforma, USF Beira Mangue, UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF Pirajá, USF San Martim III, USF Curralinho, UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), Shopping da Bahia* (a partir das 9h) e FBDC Brotas.



2ª DOSE CORONAVAC (APRAZADOS ATÉ 10 DE NOVEMBRO DE 2021) – 8h às 16h

Drive-thru: Uninassau (Pituba).

Pontos fixos: UBS Pelourinho, USF Alto de Coutos II, USF Itacaranha, USF Cajazeiras XI, USF Fazenda Grande III, USF Itapuã, UBS Ministro Alckmin (Massaranduba), USF Joanes Leste, USF Ursula Catharino (Garcia), USF Professor Guilherme Rodrigues da Silva (Arenoso), UBS Castelo Branco, UBS Marechal Rondon, UBS Frei Bejamin (Valéria), UBS Mário Andrea (Sete Portas) e UBS César de Araújo (Boca do Rio).



2ª DOSE PFIZER (APRAZADOS ATÉ 5 DE DEZEMBRO DE 2021) – 8h às 16h

Drive-thrus: FBDC Cabula, 5º Centro de Saúde (Barris), Arena Fonte Nova (Nazaré), Faculdade Universo (Avenida ACM) e Parque de Exposições (Paralela).

Pontos fixos: USF Teotônio Vilela II, USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF São Cristóvão, USF Yolanda Pires (Fazenda Grande I), USF Cajazeiras V, 5° Centro de Saúde (Barris), Clube dos Oficiais da Polícia Militar (Dendezeiros), USF Sérgio Arouca (Paripe), USF Tubarão, USF Vista Alegre, USF Cajazeiras X, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Vale do Matatu, USF Imbuí, CSU Pernambués, USF Jardim das Margaridas, USF Cambonas e UBS Virgílio de Carvalho (Bonfim).



3ª DOSE - PACIENTES IMUNOSSUPRIMIDOS COM NOME NA LISTA E QUE TOMARAM A SEGUNDA DOSE ATÉ 5 DE OUTUBRO DE 2021: 8h às 16h

Drive-thrus: FBDC Cabula, 5º Centro de Saúde (Barris), Arena Fonte Nova (Nazaré), Faculdade Universo (Avenida ACM) e Parque de Exposições (Paralela).

Pontos fixos: USF Teotônio Vilela II, USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF São Cristóvão, USF Yolanda Pires (Fazenda Grande I), USF Cajazeiras V, 5° Centro de Saúde (Barris), Clube dos Oficiais da Polícia Militar (Dendezeiros), USF Sérgio Arouca (Paripe), USF Tubarão, USF Vista Alegre, USF Cajazeiras X, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Vale do Matatu, USF Imbuí, CSU Pernambués, USF Jardim das Margaridas, USF Cambonas e UBS Virgílio de Carvalho (Bonfim).



3ª DOSE - TRABALHADORES DA SAÚDE COM NOME NA LISTA E QUE TOMARAM A SEGUNDA DOSE ATÉ 08 DE JUNHO DE 2021: 8h às 16h

Drive-thrus: FBDC Cabula, 5º Centro de Saúde (Barris), Arena Fonte Nova (Nazaré), Faculdade Universo (Avenida ACM) e Parque de Exposições (Paralela).

Pontos fixos: USF Teotônio Vilela II, USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF São Cristóvão, USF Yolanda Pires (Fazenda Grande I), USF Cajazeiras V, 5° Centro de Saúde (Barris), Clube dos Oficiais da Polícia Militar (Dendezeiros), USF Sérgio Arouca (Paripe), USF Tubarão, USF Vista Alegre, USF Cajazeiras X, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Vale do Matatu, USF Imbuí, CSU Pernambués, USF Jardim das Margaridas, USF Cambonas e UBS Virgílio de Carvalho (Bonfim).



3ª DOSE IDOSOS DE 60 ANOS OU MAIS COM NOME NA LISTA E QUE TOMARAM A SEGUNDA DOSE ATÉ 8 DE JUNHO DE 2021: 8h às 16h

Drive-thrus: FBDC Cabula, 5º Centro de Saúde (Barris), Arena Fonte Nova (Nazaré), Faculdade Universo (Avenida ACM) e Parque de Exposições (Paralela).

Pontos fixos: USF Teotônio Vilela II, USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF São Cristóvão, USF Yolanda Pires (Fazenda Grande I), USF Cajazeiras V, 5° Centro de Saúde (Barris), Clube dos Oficiais da Polícia Militar (Dendezeiros), USF Sérgio Arouca (Paripe), USF Tubarão, USF Vista Alegre, USF Cajazeiras X, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), USF Vale do Matatu, USF Imbuí, CSU Pernambués, USF Jardim das Margaridas, USF Cambonas e UBS Virgílio de Carvalho (Bonfim).