Salvador avança na imunização contra a covid-19

Para a estudante Ana Luisa Carvalho, 22, a sensação de tomar a segunda dose da vacina foi equivalente a tirar 20kg das costas. Ela faz parte do grupo de 1.012.745 de pessoas completamente imunizadas contra a Covid-19 em Salvador, marca atingida no último fim de semana, de acordo com dados do Vacinômetro. A ferramenta, criada pelo Município para acompanhar diariamente a imunização dos soteropolitanos, também aponta que 1.934.427 já receberam a primeira dose.

"A sensação de ter feito minha parte para minimizar essa situação caótica que estamos vivendo foi tudo para mim. Durante a pandemia, tive muito medo de perder quem eu amo por conta do vírus. Tudo isso estava me deixando muito insegura, então tomar a vacina me deixou mais esperançosa, mais tranquila que dias melhores virão", disse Ana.

Para que o número fosse atingido nessa velocidade, a subcoordenadora de Doenças Imunopreveníveis, Doiane Lemos, explica que a equipe de vacinadores para atendimento das demandas de 1ª, 2ª e 3ª doses teve que crescer de um dia para o outro. "Estimamos que temos mais de mil vacinadores hoje. Foi necessário aumentar o RH para atender demandas, na dinâmica de triagem, registro e vacinação", esclarece.

"O empenho dos profissionais, desde os gestores até os bastidores, todos se mobilizaram para que chegássemos ao milhão. Precisamos valorizar porque esse milhão está embutido em tudo isso, e às vezes não temos a dimensão de todo o trabalho que é feito”, conta Doiane.

A estratégia adotada, que contemplou os públicos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação (PNO), também foi reforçada pelo prefeito Bruno Reis. Idosos, trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, entre outros grupos prioritários, foram os primeiros a receberem os imunizantes. Após o cumprimento dessas fases, a capital baiana passou a realizar as aplicações de forma decrescente de faixa etária e hoje segue vacinando pessoas de 16 anos ou mais.

"Essa marca representa um passo muito importante na luta contra o coronavírus. Só conseguimos isso porque investimos muito na vacinação, com pontos fixos, drives e o Vacina Express, além dos mutirões e viradões", acrescenta Doiane.

Entretanto, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), a população estimada de Salvador é de 2,9 milhões. Isso significa que a capital baiana tem, na mesma situação de Ana Luisa, cerca de 35% da população, número ainda não suficiente para garantir tranquilidade, apesar de já ter ocasionado a queda nos números de internações, de ocupação de leitos e no próprio índice da doença, com redução da quantidade de pessoas contaminadas, segundo Doiane.

A subcoordenadora explica que ainda não há estimativa para a imunização de 100% da população na cidade. Primeiro, porque as vacinas ainda não estão liberadas para a população de todas as idades, além dos famosos faltantes da segunda dose. Há quem, por opção, sequer tenha tomado a primeira.

"Em relação à 2ª dose, temos mais de 100 mil retardatários. Já a 3ª dose estamos avançando aos poucos, haja vista que a população de 80 anos ou mais foi vacinada de diferentes formas: Vacina Express, drive-thru, nos pontos fixos e nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs)", completa.

Na última sexta-feira (10), a Prefeitura de Salvador incluiu os adolescentes de 16 anos na vacinação. Antes, adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidade já estavam sendo vacinados. No Brasil, a vacina da Pfizer é a única que possui autorização da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para uso em menores de 18 anos. O imunizante está sendo aplicado em adolescentes de até 12 anos.

Por isso, apesar da importante marca de 1 milhão de imunizados, o porteiro Washington Leal, de 55 anos, que diariamente convive com centenas de pessoas que circulam na recepção do prédio onde trabalha, espera que as pessoas não abaixem a guarda. “Espero que os outros tenham consciência e tomem a segunda, terceira, quarta, quantas doses vierem”, diz o imunizado.

A empresária Simone Bastos Santana, 46, tomou a segunda dose há 4 dias e, por isso, ainda não está imunizada. Ela lembra dos riscos da variante Delta e reforça que, assim como ela, seria bom se todos corressem atrás das suas doses. “A Delta tem uma forma de contágio muito mais rápida e se a pessoa não tomar a segunda dose, ela não está protegida. Então, se a gente quer voltar à normalidade precisamos tomar a segunda dose para fechar esse ciclo. Eu tenho muito orgulho de ter tomado as duas doses”.

Já a estudante Nathália Amorim, 24, está imunizada desde 26 de agosto, e, desde então, se sente mais feliz e confiante. Mas não é por isso que incentiva amigos e familiares a tomarem a segunda dose. "Incentivo porque a vacinação é o passo fundamental para o bem coletivo. Cada um fazendo a sua parte e tomando as duas doses da vacina garante, no mínimo, a proteção necessária para aos poucos deixarmos a pandemia para atrás”.

Para Ana Luisa, tomar a vacina é um dever do cidadão. "É nosso dever como cidadão proteger todos ao nosso redor. Então, se você ainda não tomou sua vacina, se vacine. As vacinas salvam vidas e minimizam muito o número de mortes. Proteja o que você ama e tome sua vacina”.

Estratégia nesta segunda

A vacinação em Salvador volta nesta segunda-feira (13) atendendo os mesmos grupos para a aplicação da primeira dose: pessoas de 16 anos ou mais e adolescentes entre 12 e 17 que tenham alguma comorbidade ou sejam grávidas ou puérperas.

Para esses grupos a vacinação será exclusiva nas prefeituras-bairro.

Já a segunda dose será aplicada para as três vacinas, sendo que CoronaVac para quem tem data de retorno até 13/09 e Pfizer/AstraZeneca para quem está marcado até 10/10.

A terceira dose, por sua vez, será para pessoas com mais de 80 anos que tenham tomado a segunda dose até 25/03.

1ª DOSE

ADOLESCENTES DE 17 E 16 ANOS - 08H ÀS 16H

08h às 16h: Pessoas com 17 anos nascidas entre 14 de setembro de 2003 a 13 de setembro de 2004.

08h às 16h: Pessoas com 16 anos nascidos entre 13 de setembro de 2004 a 13 de setembro de 2005.