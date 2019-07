Salvador Capital da Mata Atlântica: conheça ações do programa premiado mundialmente

Recuperar e preservar o bioma Mata Atlântica em Salvador, ao articular diversas iniciativas capazes de integrar ações e transformar espaços públicos e institucionais. Esses são os principais objetivos do Programa Salvador Capital da Mata Atlântica, que integra desde 2017 o eixo de sustentabilidade do Salvador 360. A intenção é propiciar desde o plantio de árvores junto as comunidades até a ampliação e recuperação de parques.

Entre os projetos que compõem o programa, dois foram reconhecidos internacionalmente em dezembro de 2018: o Programa de Recuperação Ambiental do Parque Canabrava e a Caravana Mata Atlântica conquistaram o Prêmio Guangzhou 2018 de Inovação Urbana, realizado na China. No mesmo mês, o Salvador Capital da Mata Atlântica foi agraciado com o IX Prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade & Amor à Natureza na categoria “Destaque Municipal”.

Esses projetos são organizados pela Prefeitura, representada pela Secretaria da Cidade Sustentável e Inovação (Secis). “Percebo que a cidade tem tido outra relação com a arborização. Uma relação de cuidado e valorização. Esses prêmios são o reconhecimento de um esforço que estamos fazendo desde o ano de 2013. É um orgulho muito grande Salvador receber reconhecimento e servir de referência para outros estados e até países”, afirma o titular da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis), André Fraga.

Na mesma linha, o prefeito ACM Neto destaca o conceito de integração que norteia essa política pública. “O programa Salvador Capital da Mata Atlântica visa, além de recuperar as áreas verdes com plantio e georreferenciamento de árvores em toda a cidade, a implantação de parques e áreas de conservação ambiental, prevista no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU)”.

Envolvimento

A ampliação de áreas verdes traz grandes benefícios para a população, principalmente no atual contexto, quando o mundo todo é impactado pelas mudanças climáticas. Entre os ganhos estão a produção de um ar mais puro, que ajuda a manter e regular o clima adequado, além de contribuir para o fortalecimento das relações entre as comunidades. “Você envolve as pessoas possibilitando que elas tenham um momento de interação, passem a se conhecer e se integrar, refletindo na boa convivência daquele bairro ou rua”, destaca o secretário da Secis André Fraga.

Cidadãos podem solicitar mudas de várias espécies por telefone (Foto: divulgação / Secom PMS)

A criação do Disque Mata Atlântica em setembro de 2017, projeto que ficou marcado como o primeiro ‘delivery’ gratuito de árvores do bioma no País, está entre os destaques do programa. A ação possibilita que os cidadãos solicitem mudas de espécies variadas através do telefone, com as opções de recebê-las em casa ou retirá-las em pontos específicos como o Parque da Cidade, no Itaigara; o Jardim Botânico de Salvador, na avenida São Rafael; e o Horto Sagrada Família, no bairro do Bonfim.

“É ótimo!”

O Disque Mata Atlântica já distribuiu 4,5 mil mudas de árvores nativas do bioma para a população soteropolitana. “É ótimo! Aqui em casa o quintal é enorme e é sempre bom plantar, elas crescem, nos dão sombra e melhora a qualidade do ar, além de algumas delas serem frutíferas”, comemora a aposentada Maria Eunice dos Santos, de 77 anos, moradora da Lagoa da Paixão, no Subúrbio Ferroviário. Ela recebeu recentemente duas mudas de eucalipto em casa, que se juntarão aos pés de jaca, manga, caju, seriguela, carambola e amora que cultiva no local.

Alguns dos tipos de vegetais que podem ser solicitados são ipês, sibipirunas, jacarandás, pau-ferro, acácias e eucaliptos, a depender da disponibilidade. As solicitações podem ser feitas por meio do telefone (71) 3611-3802. Outra opção é enviar uma mensagem via WhatsApp para o número (71) 98549-8453 ou, ainda, contatar o Fala Salvador pelo 156. É necessário informar nome completo, e-mail e telefone para contato, além de endereço com CEP. Pela opção delivery, a entrega é feita gratuitamente para o endereço cadastrado.

Recuperação

Por sua vez, o Programa de Recuperação Ambiental do Parque Canabrava, realizado no Parque Socioambiental de Canabrava - local que por cerca de 30 anos funcionou como um depósito a céu aberto de todos os resíduos produzidos na capital - teve a recuperação iniciada em 2015. Atualmente, conta com mais de 20 mil árvores da Mata Atlântica plantadas, proporcionando uma redução de 31.500 toneladas de dióxido de carbono (CO2) emitidas por ano. “As árvores ajudam a diminuir a poluição do ar, pois elas captam o CO2 e emitem oxigênio. É um trabalho de política pública para saúde, no intuito de melhorar a qualidade de vida das pessoas”, ressalta Fraga.

Plantio realizado pela Caravana da Mata Atlântica na Praça Guaratuba, em Stella Maris (Foto: Marcelo Gandra / divulgação)

A Operação Plantio Chuva 2019 também merece destaque. A medida irá arborizar mais de 60 espaços públicos de Salvador até o fim de julho. Serão cerca de 2,3 mil árvores plantadas em diversas ruas, praças, avenidas e largos da capital - a maioria de espécies nativas da Mata Atlântica. Durante a operação haverá ações de plantio todos os dias, em diferentes locais da cidade, exceto nos feriados. Serão plantadas ipês, jacarandás, sibipirunas e acácias, em locais como Cajazeiras, Vale do Ogunjá e Periperi. Em 2018, mais de 1.500 árvores foram plantadas, e 58 localidades da cidade foram contempladas com a ação.

Prêmios

No Prêmio Internacional Guangzhou 2018 de Inovação Urbana, Salvador concorreu com outras 14 cidades inovadoras do mundo: Guadalajara (México), Durban (África do Sul), Sydney (Austrália), Santa Ana (Costa Rica), Nova York (EUA), Milão (Itália), Surabaia (Indonésia), Kasan (Rússia), Utrecht (Holanda), Santa Fé, (Argentina), Mezitli (Turquia), Yiwu e Wuhan (China), Repentigny (Canadá).

Já o Prêmio Hugo Werneck é uma referência nacional na área de sustentabilidade e meio ambiente que visa reconhecer, divulgar e premiar os melhores exemplos de gestão, revitalização e preservação ambiental. Idealizado pela Revista Ecológico, mais de 900 projetos se inscreveram para concorrer ao prêmio, que teve 124 vencedores e homenageados.

Semana do Clima

A série de projetos que integram o Programa Salvador Capital da Mata Atlântica contribuem para a redução das emissões dos gases de efeito estufa, uma das principais causas das mudanças climáticas e, consequentemente, do aquecimento global, de acordo com cientistas do IPCC (Painel Intergovernamental das Nações Unidas sobre o Clima).

Esse importante tema estará em discussão na Semana LatinoAmericana e Caribenha de Clima (Climate Week ou Semana do Clima), de 19 a 23 de agosto, na Arena Fonte Nova. Organizado pela ONU, o evento objetiva sensibilizar e apoiar os membros da nossa sociedade nos países em desenvolvimento, em nível regional, para alcançar a neutralidade climática global até meados deste século. As inscrições podem ser feitas pelo site www.regionalclimateweeks.org até 18 de agosto.

Benefícios do Programa Salvador Capital da Mata Atlântica:

O Disque Mata Atlântica já distribuiu 4,5 mil mudas de árvores nativas do bioma para a população soteropolitana;

Reativação do Conselho Municipal de Meio Ambiente (Comam);

Desenvolvimento do Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU), Lei nº 9.187/2017, juntamente com o Manual Técnico de Arborização Urbana - Espécies Nativas da Mata Atlântica;

Por meio do Projeto Caravana da Mata Atlântica, a população tem participado ativamente, realizando 1,2 mil plantios de mudas nativas da Mata Atlântica em 35 locais diferentes em conjunto com escolas, comunidades e associações durante o período das chuvas;

Foram plantadas 51.230 árvores na capital baiana e 70 quilômetros de vias foram qualificadas e/ou requalificadas com paisagismo desde o início do Programa, promovendo a cobertura vegetal de áreas tradicionalmente menos arborizadas;

Foi possível a produção de 8 hortas urbanas, 2 pomares e 5 hortas escolares, com o envolvimento de todos, proporcionando interação, sensibilização e bem-estar para a população soteropolitana;

Recuperação do Parque Canabrava;

Desenvolvimento do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica;

Em 2018, mais de 1.500 árvores foram plantadas, e 58 localidades da cidade foram contempladas com a Operação Plantio Chuva .

SERVIÇO

Disque Mata Atlântica

Contatos: (71) 3611-3802

WhatsApp (71) 98549-8453

Fala Salvador: 156.

É necessário informar nome completo, e-mail e telefone para contato, além de endereço com CEP. Pela opção delivery, a entrega é feita gratuitamente para o endereço cadastrado.

O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.