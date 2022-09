Salvador deve ganhar primeira loja da Leroy Merlin; saiba detalhes

O fundo imobiliário TRX acaba de assinar contrato para a construção da primeira loja da Leroy Merlin em Salvador. O investimento na capital baiana, segundo o InfoMoney, é da ordem de R$ 106 milhões, com contrato que prevê a adaptação e locação de um espaço na cidade.

O imóvel, em bairro não identificado, tem uma área construída de quase 31 mil m². O contrato de locação, que não permite ação revisional do aluguel, terá prazo de 20 anos, com multa por rescisão do vínculo equivalente ao saldo integral do período restante.

A conclusão do negócio ainda depende da superação de condições previstas no acordo e, após a confirmação, o fundo receberá um aluguel provisório durante as obras, que devem durar 18 meses.

