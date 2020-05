Salvador deve ter fim de semana do Dia das Mães com pancadas de chuva

Nada de solzinho neste fim de semana. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de que o tempo fique instável, com pancadas de chuva ao longo do sábado (9) e domingo (10), quando será comemorado o Dia das Mães. De acordo com a instituição, as temperaturas devem variar entre 23°C e 28°C.

Segundo as informações do Climatempo, deve chover nestes dois dias uma somatória de 70 milímetros, sendo 40 mm no sábado e 30mm no domingo. No primeiro dia, as precipitações são esperadas desde a manhã até a noite, com umidade que deve variar entre 77% e 84%. De acordo com o Inmet, os ventos serão de fraco a moderado, com rajadas.

Já no domingo de Dia das Mães, o Climatempo indica que haverá sol com muitas nuvens durante o dia, além de períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. A umidade deve ficar entre 68% e 78%. Uma boa notícia para quem gosta de arco-íris: segundo a empresa de metereologia, há a média probabilidade dele aparecer em Salvador.

Em situação de emergência, ligue para o telefone gratuito 199.