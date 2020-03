Salvador deve ter programa de auxílio durante a crise do coronavírus

Salvador deve ter um programa de assistência financeira durante a crise da Covid-19. O anúncio foi feito pelo prefeito ACM Neto neste sábado (28), durante a apresentação do "hospital municipal do coronavírus", que funcionará no Caminho das Árvores.

Os moldes, quem será beneficiado e o valor do auxílio ainda não devem ser definidos neste final de semana, mas o programa será apresentado à população já na próxima segunda-feira (30).

A expectativa do prefeito ACM Neto e do presidente da Câmara Municipal, Geraldo Júnior, é de que o programa seja avialiado pelos vereadores e aprovado no mesmo dia da apresentação através de uma sessão semi-presencial.

*Com orientação do editor João Gabriel Galdea.