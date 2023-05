Salvador deverá ganhar 'Carnaval Afro' em novembro com programação no Centro

A Prefeitura de Salvador está coordenando uma série de iniciativas municipais e privadas para que novembro seja um mês de alta estação do afro turismo. Além do AfroPunk e do Salvador Capital Afro, a cidade receberá festivais de cinema e gastronomia.

A cereja do bolo, de acordo com informações exclusivas do portal Alô Alô Bahia, seria um super carnaval afro, organizado pela Liga dos Blocos Afros.

A ideia, ainda de acordo com o portal, é que o evento seja realizado no dia 26 de novembro, na Praça Castro Alves, Avenida 7 e Rua Chile.

