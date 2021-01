Salvador divulga cronograma para vacinação de idosos a partir de 90 anos; veja datas

A prefeitura de Salvador divulgou neste sábado (30) o cronograma detalhado da próxima fase de vacinação contra a covid-19, que começa nesta terça-feira (2). Nessa etapa, serão contemplados apenas idosos a partir de 90 anos residentes em Salvador.

A expectativa é que sejam vacinados cerca de 7,8 mil idosos que estão cadastrados no Sistema Único de Saúde (SUS) e moram em Salvador. “Até o momento, foram imunizados os idosos em instituições de longa permanência, asilos e conventos. Todas as equipes estão empenhadas para o processo de vacinação e a intenção é de que seja concluída a imunização dos profissionais de saúde na segunda (1º) e, assim, iniciaremos a ação com os idosos acima de 90 anos na terça”, declarou o prefeito Bruno Reis, que estava acompanhado da vice-prefeita Ana Paula Matos e o secretário municipal da Saúde (SMS), Leo Prates, no 5º Centro de Saúde Clementino Fraga, nos Barris.

A imunização será realizada de forma escalonada. Na terça-feira (2), as doses serãoaplicadas em idosos a partir de 95 anos; na quarta-feira (3), será a vez dos idosos com 94 anos; na quinta-feira (4), quem tem 93 anos; na sexta-feira (5), os idosos com 92 anos; no sábado (6), as pessoas com 91 anos; e, por fim, no domingo (7), aqueles que têm 90 anos de idade.

Para tender a demanda, serão montados dois postos exclusivos de drive-thru: um no 5º Centro de Saúde e outro no Atakadão de Fazenda Coutos, no Subúrbio. Além disso, o próprio 5º Centro de Saúde e a Unidade de Saúde da Família (USF) Plataforma farão a vacinação para quem não tem carro.

O prefeito destacou que a atenção especial ao Subúrbio é devido ao fato de a região concentrar o maior número de idosos da capital baiana.

Vacina Express

Antes de comparecer aos pontos de vacinação, é necessário que o idoso ou responsável verifique se o nome está na lista de habilitados para receber a dose, através do site www.vacinaexpress.saude.salvador.ba.gov.br. Também através desta ferramenta, pode ser feito o agendamento para vacinação em casa do idoso que estiver acamado. O serviço é limitado a 70 pessoas por dia.

Caso o nome do idoso não esteja na lista, é possível fazer o cadastramento no 5º Centro de Saúde e receber a dose. É necessário levar a carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.