Salvador e 148 municípios recebem alerta máximo de temporal nesta quinta (6)

A chuva, acompanhada de trovoadas e fortes ventos, que cai em Salvador e outras cidades do interior deve ficar mais intensa nesta quinta-feira (6). Por conta da previsão, um alerta foi emitido pela Sala de Situação do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia (Inema) para alguns municípios.



Segundo o Inema, a situação é de Alerta Máximo nas próximas 24 horas para 149 localidades da faixa centroleste, que inclui municípios da Chapada Diamantina, Recôncavo e parte do Sul baiano. Para as demais regiões do Estado, a situação continua sendo de atenção e alerta.



A Defesa Civil de Salvador (Codesal) também emitiu alerta de chuvas moderadas e rajadas de vento com risco para deslizamentos de terra. Para informar situações de emergência na capital baiana basta discar 199.