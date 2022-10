Salvador é a capital que mais deu votos a Lula, eleito presidente do Brasil

A eleição de 2022 mostrou que Salvador é a capital mais lulista do país. Com quase todas as urnas apuradas no país, a cidade baiana aparece na liderança com mais de 71% dos votos dados ao petista.

A Bahia segue a tendência, sendo o segundo estado que mais votou em Lula, perdendo apenas para Piauí.

No entanto, a eleição também mostrou que a capital baiana não é majoritariamente petista. Na disputa estadual, ACM Neto, do União Brasil, marcou aproximadamente 65% dos votos contra 35% de Jerônimo Rodrigues, do PT.

O Partido dos Trabalhadores também nunca venceu as eleições municipais na cidade, apesar de tradicionalmente lançar postulantes. Pinheiro, Nelson Pellegrino e Major Denice foram derrotados em um passado recente, por exemplo.