Salvador é a cidade brasileira mais procurada para o feriado de Carnaval em 2021

Salvador lidera busca para feriado de Carnaval (foto: Carlos Santiago/@myphantomtoy)

A Decolar, maior agência de viagens online do país, anunciou, nesta terça à tarde, que os destinos do Nordeste são os mais buscados pelos brasileiros para o feriado prolongado do carnaval 2021, que vai acontecer em 16 de fevereiro. O levantamento mostra que sete cidades nordestinas estão entre os dez destinos mais desejados, com destaque para Salvador, que lidera o ranking

Embora o carnaval baiano não esteja confirmado para fevereiro e só deva acontecer em outra data, que será anunciada posteriormente pela prefeitura municipal, a capital subiu duas posições em relação ao ranking de 2020. Na sequência, aparecem Maceió, Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Natal, Porto Seguro (BA), São Paulo, Florianópolis e Porto de Galinhas (PE), respectivamente.

Gabriel Wickbold (foto: divulgação)

Fotógrafo de arte badalado, Gabriel Wickbold passa feriadão em Praia do Forte

Herdeiro de uma fábrica de pães que leva seu sobrenome, Gabriel Wickbold poderia ser o que quisesse na vida. Primeiro, montou um estúdio de música e tentou ganhar o próprio pão com uma banda. Não deu em nada. Seu destino mudou quando começou a fotografar pessoas com pegada pop, banhadas em tinta e glitter e com animais.

Wickbold, que hoje é um dos fotógrafos de arte mais badalados do Brasil, passou o feriadão de Finados em Praia do Forte, no litoral norte baiano. Por lá, participou de almoços e jantares, ao lado de amigos como Pedro Paulo Muniz, Caio Bandeira e Thiago Martins.

Silvana Rosemberg (divulgação)

Presença

Silvana Rosemberg participará da edição virtual da mostra Casas Conceito 2020, que poderá ser conferida a partir do dia 16 de novembro, no site www.andreavelame.com.br. Rosemberg assinará um apartamento dúplex, de 310m2, batizado de Boho.201. Silvana, além de designer de interiores e designer de produtos, também é empresária – comanda a Disbal, uma das maiores lojas de utilidades para o lar de Feira de Santana.

Ângelo Calmon de Sá e Rai Carvalho (foto: Tania MOtta)

Em família

Tarde maravilhosa a do último sábado! Anna Maria Sá requisitou a família e alguns amigos próximos para festejar o aniversário do marido, o ex-banqueiro Ângelo Calmon de Sá, e do sobrinho Rai Carvalho. O encontro, na residência do casal, em Ondina, aconteceu durante o almoço e contou com a presença do padre Luís Simões.



Adeus, ano velho

O Nano Beach Club, localizado na praia de Subaúma, no Litoral Norte da Bahia, anunciou que terá seis dias de festa (oi?), de 28 de dezembro a 02 de janeiro, para celebrar a virada do ano. “Todos os seis dias de atrações foram pensados para levar muita alegria e diversão, sempre respeitando as normas de seguranças. Caso não seja possível a realização do evento por questões de saúde pública ou por imposição do governo, 100% do valor pago no ingresso será restituído”, afirma Mathias Theerens, sócio-diretor do clube de praia.

Novo chef

O restaurante Tokai Gourmet, no Shopping Barra, tem novo chef: Hiroshi Ota, que promete imprimir suas técnicas, estudos e conhecimentos em pratos bem elaborados. Paulistano e filho de imigrantes japonês, ele já passou por restaurantes como Sushi Gen, Aya e Sakagura A1, todos em São Paulo. Hiroshi começa a trabalhar a partir de amanhã.

Milena Sá e Alexandre Príncipe (foto: Valtércio Pacheco/divulgação)

Dupla comemoração

O Médico oftalmologista Alexandre Príncipe comemorou seu aniversário, anteontem, de forma reservada, ao lado da esposa, a arquiteta Milena Sá. Além da mudança de idade, também celebrou a conquista de ter sido selecionado para iniciar no Brasil um tratamento inovador de catarata que promete acabar com os efeitos adversos de outros métodos. "Trata-se da nova lente intraocular Vivity, da Alcon, que chegou para preencher uma lacuna no tratamento da doença. Há tempos esperávamos uma lente intraocular que integrasse visão nítida em várias distâncias diferentes sem causar efeitos indesejados que eram comuns nas lentes multifocais antigas”, nos disse Alexandre.