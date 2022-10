Salvador é a cidade mais conectada e inteligente do Nordeste, diz estudo

Ela foi chegando aos poucos e se inserindo na vida dos soteropolitanos de forma tão sutil que muitos nem se deram conta, mas a tecnologia que está presente em diversas atividades do dia a dia colocou Salvador no primeiro lugar do Nordeste no Ranking Connected Smart Cities, que aponta as cidades mais conectadas e inteligentes do país. A capital baiana também subiu um degrau na escala nacional e agora ocupa o 9º lugar.

A tecnologia está presente no bilhete eletrônico do transporte público, no metrô que faz o deslocamento de grandes multidões sobre trilhos, nos semáforos inteligentes que amenizam os congestionamentos, nas sirenes de monitoramento de área de risco que evitam tragédias e no sistema de iluminação eletrônico que ajuda a diminuir o valor da conta de luz. Hoje, já é possível resolver pendências com o Município de forma on-line.

Esses e outros serviços foram observados e estudados pelo o Ranking Connected Smart Cities que apresenta indicadores desenvolvidos pela consultoria Urban Systems, que qualificam as cidades mais inteligentes e conectadas do país. O objetivo é mapear os municípios com maior potencial de desenvolvimento no Brasil.

O secretário municipal de Tecnologia e Inovação (Semit), Samuel Araújo, comemorou os resultados e disse que poderiam ter sido ainda melhores se não houvesse uma pandemia no caminho. Ele lembrou que o Plano Diretor de Tecnologias da Cidade Inteligente (PDTCI), iniciado na gestão do então prefeito ACM Neto, estabelece metas e investimentos na área pelos próximos 30 anos, e contou novidades.

“Vamos lançar em breve uma plataforma que vai concentrar todos os serviços da prefeitura em um único lugar, vamos distribuir internet gratuita nas praças e parques da cidade, e estamos construindo uma infovia com mais de 800 km de fibra óptica, com uma rede de multisserviços própria e independente. Ficamos muito felizes com o ranking, porque é o resultado de muito trabalho”, afirmou.

No ranking nacional, Salvador ficou no top 10, em nono lugar. O estudante de engenharia Rafael Carvalho, 20 anos, contou que não consegue conceber a cidade sem as novidades tecnológicas, e listou a relação que tem com alguns dos serviços.

“Eu uso o bilhete eletrônico para pagar o transporte e faço a recarga dele de forma virtual. Com a cobertura 4G e o wi-fi disponíveis em muitos locais, acesso os aplicativos de serviços públicos, da faculdade, do banco e resolvo tudo de forma on-line. Vejo filmes, ouço músicas, uso QR Code para comprar, pagar e serve até como comprovante de ingresso”, contou.

Os pesquisadores afirmam no estudo que a tecnologia está atrelada ao desenvolvimento socioeconômico, ambiental e sustentável das cidades. E a conectividade entre os setores é apontada como crucial para atingir esses objetivos. Um dos exemplos citados é de que o investimento em saneamento traz ganhos ambientais, mas também reduz a longo prazo as despesas com saúde e tem reflexo direto na economia.

“O entendimento das potencialidades locais e regionais permitem a atração de investidores e a criação de cursos atrelados às cadeias produtivas da região, que irão repercutir na atração de empresas e ampliação dos clusters, bem como possibilitar uma melhoria na condição social, que terá impacto em todos os demais setores”, diz o estudo.

Foram analisadas inteligência, conexão e sustentabilidade em 11 setores: mobilidade, urbanismo, meio ambiente, energia, tecnologia e inovação, economia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo e governança.

O coordenador e professor do Colegiado de Sistemas de Informação Unex, Rafael Brasil, explicou que a tecnologia pode contribuir para um mundo mais sustentável, como a economia de papel gerada com as versões digitais dos documentos, mas frisou que ela reflete uma mudança de comportamento e destacou a importância de novos modelos de negócio que pensem soluções inovadoras.

“Primeiro é preciso desmistificar o conceito de sustentabilidade. As pessoas pensam somente em meio ambiente, mas temos que pensar no rearranjo da sociedade. Durante a pandemia, por exemplo, vimos como o uso de aplicativos foi intensificado. Uma cidade que não investe em tecnologia vai ficar no passado. É preciso estar atento às necessidades da sociedade, como otimização de tempo, praticidade e velocidade, que também são demandas feitas pelos investidores”, explicou.

Os pesquisadores coletaram dados e informações de todos os municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes, o que corresponde a 680 cidades, e se reuniram com representantes da sociedade civil nos municípios mais bem avaliados.

A cidade também se destacou em outros três rankings. O setor de urbanismo foi onde Salvador mais avançou, foram sete pontos de diferença em relação a última pesquisa, alcançando a 7ª posição dentre as mais desenvolvidas. Os pesquisadores observaram questões como investimento per capito em urbanismo, capacidade de atendimento urbano de água e de esgoto, e a quantidade da população vivendo em área de adensamento.

No setor de Tecnologia e Inovação Salvador caiu quatro pontos na comparação com a pesquisa anterior, mas ainda ficou com a 8ª posição no país. Essa área observou questões como velocidade média das conexões contratadas, bilhete eletrônico, semáforos inteligentes, cobertura 4G, porcentagem de empregos formais de nível superior e no setor de TI, e atendimento ao cidadão pode meio de aplicativo ou site, entre outros pontos.

A capital baiana avançou uma posição também em relação a empreendedorismo e ocupou o 9º lugar. Nesse quesito foram considerados o crescimento das empresas de tecnologia, das empresas de economia criativa, das microempresas individuais, e o desenvolvimento de parques tecnológico e de incubadoras.

Os pesquisadores analisaram publicações internacionais e nacionais sobre o tema de cidades inteligentes, conectadas, sustentáveis e demais artigos sobre assuntos correlatos, elaboraram indicadores e relacionaram com os municípios brasileiros.

Confira os 11 setores analisados na pesquisa:

Mobilidade; Urbanismo; Meio ambiente; Energia; Tecnologia e inovação; Economia; Educação; Saúde; Segurança; Empreendedorismo; Governança.

Veja quais são as cidades mais bem avaliadas pelo Ranking Connected Smart Cities:

1º Lugar Curitiba (PR) 2º Lugar Florianópolis (SC) 3º Lugar São Paulo (SP) 4º Lugar São Caetano do Sul (SP) 5º Lugar Campinas (SP) 6º Lugar Brasília (DF) 7º Lugar Vitória (ES) 8º Lugar Niterói (RJ) 9º Lugar Salvador (BA) – primeira do Nordeste 10º Lugar Rio de Janeiro (RJ)

Salvador se destacou em outros três setores:

Posição Urbanismo Tecnologia e Inovação Empreendedorismo 1º Lugar Santos (SP) Fortaleza (CE) Curitiba (PR) 2º Lugar Jaguariúna (SP) Curitiba (PR) Florianópolis (SC) 3º Lugar Curitiba (PR) Belo Horizonte (MG) Rio de Janeiro (RJ 4º Lugar São Bernardo do Campo (SP) Rio de Janeiro (RJ) Fortaleza (CE) 5º Lugar Niterói (RJ) Campinas (SP) Porto Alegre (RS) 6º Lugar Balneário Camboriú (SC) Florianópolis (SC) Campinas (SP) 7º Lugar Salvador (BA) – Cresceu sete pontos Recife (PE) Recife (PE) 8º Lugar Limeira (SP) Salvador (BA) – caiu quatro posições São Carlos (SP) 9º Lugar Campo Grande (MS) Porto Alegre (RS) Salvador (BA) – Avançou uma posição 10º Lugar Jundiaí (SP) Jaraguá do Sul (SC) Canoas (RS)





