Salvador e Lauro de Freitas registram apagão na manhã deste domingo

Moradores de bairros de Salvador e Lauro de Freitas relataram um apagão de energia no final da manhã deste domingo (9). O problema foi identificado em bairros como Boca do Rio, Imbuí, Stiep, Mussurunga, Piatã, Cabula, Stella Maris e Itapuã, em Salvador, e Centro, em Lauro de Freitas. Em alguns desses locais, a queda de energia chegou a durar mais de 40 minutos.

Em Piatã, a farmacêutica Leidiane Souza, 33 anos, contou que chegou em casa pouco depois das 11h e já não tinha energia elétrica. "Acabou de voltar, por volta de meio-dia. Também tive problema com o sinal do celular. O sinal da TIM estava horrível, mas aguardei voltar", disse.

A queda de energia foi no mesmo horário em Itapuã, a fisioterapeuta Layla Salloum, 29. "A gente estava no quarto, no ar-condicionado, e percebeu que o sinal da internet caiu, assim como que ficou sem ar. Só o meu sinal de celular ainda funcionava, que é da Claro. Minhas amigas, que têm Vivo, ficaram sem", contou.

Uma das amigas, que também é fisioterapeuta, estava prestes a fazer um atendimento por videoconferência. "Ela teve que usar minha internet, porque só voltou umas 12h15. A gente aproveitou para arrumar a casa enquanto esperava", acrescentou.

Chesf

Em outros bairros, como a Pituba, Costa Azul e Federação, moradores afirmam que a falta de luz durou menos tempo. Procurada, a Coelba Neoenergia informou que o problema teria sido causado no sistema da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf).

Em nota, a Chesf confirmou que a ocorrência teve início às 11h13, na subestação de Pituaçu, o que levou à interrupção do fornecimento de energia em alguns bairros de Salvador e Região Metropolitana (BA).

Segundo a empresa, a normalização das cargas foi iniciada às 12h01, já estando em operação normal. A causa ainda está sendo apurada pelos técnicos da Companhia.