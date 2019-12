Salvador é o destino mais procurado para o Carnaval 2020

Salvador passa Recife e Rio e é o destino nacional mais procurado para o Carnaval 2020 (Foto: Divulgação)

A capital baiana é o destino doméstico mais procurado pelos brasileiros para o Carnaval 2020, segundo pesquisa realizada recentemente pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa ). De acordo com o levantamento, a preferência dos brasileiros está em destinos ensolarados, musicais e com grande tradição.

Logo após Salvador, aparecem Recife e Rio de Janeiro. Já nos destinos internacionais, os mais buscados são Cancun, Orlando e Argentina. “A Braztoa e suas associadas estão sempre atentas às movimentações do mercado e trabalham ouvindo e traduzindo as preferências e desejos dos seus clientes em viagens inesquecíveis”, nos disse o presidente da Braztoa, Roberto Hato Nedelciu.

Desembarque

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, desembarca hoje na capital baiana. Por aqui, prestigiará, logo mais, a inauguração da primeira fase da reforma do Aeroporto Internacional de Salvador.

Nova confeitaria é inaugurada no Jardim Apipema

Com o objetivo de resgatar sabores da infância, foi inaugurada, ontem, a Clarice Confeitaria. As especialidades da casa vão de doces e bolos a salgados e sanduíches, além de variedades de chocolates quentes e cafés. O espaço, que comporta até 20 pessoas, está localizado na Rua Professor Sabino Silva, em Salvador.

Danilo Magnavita (Foto:Divulgação)

Solta o som!

O DJ Danilo Magnavita será uma das atrações do Natal do Soho, que irá ocorrer no dia 24 de dezembro, no restaurante Soho, na Bahia Marina. Engenheiro civil de formação, Danilo reside há um ano fora do país, entre Estados Unidos e Canadá. “Já tem algum tempo que me divido entre minha profissão e esse hobby (tocar), que se tornou trabalho. Sempre que consigo encaixar, aceito as propostas”, nos disse Magnavita que desembarca em Salvador no próximo dia 20. “Toco um som mais lounge, também conhecido como Melodic House, com algumas linhas de Indie e releituras das décadas de 80 e 90”, finalizou.

Encontro

Washington Olivetto, Victor Oliva e Nizan Guanaes jantaram juntos, domingo, no restaurante Rodeio, em São Paulo. “Histórias do arco da velha. Fofocas e invencionices. Com muitas risadas e planos bacanas”, nos disse Oliva sobre o encontro que se estendeu até tarde da noite.

Compilado

O professor baiano Nivaldo Andrade, doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Ufba, lança a “ Coleção Arquitetura Moderna da Bahia ( 1947-1951)” em cinco volumes, no próximo dia 19, às 19h, no Museu de Arte da Bahia, no Corredor da Vitória. Os livros estão sendo lançados pela editora da Ufba.

Laércio Zulu (Foto: Divulgação)

Bons drinques

Amanhã, às 18h, o restaurante Pereira, na Barra, promoverá um encontro especial de Meet & Drink, comandado por Laércio Zulu. O evento, exclusivo para convidados, será realizado na varanda do próprio restaurante. Lá, serão preparados alguns dos drinques mais famosos do mundo e outros de autoria do próprio Laércio, que é um mixologista premiado internacionalmente.





Lançamento

O livro José Zanine Caldas, sobre a arquitetura e design de José Zanine Caldas (1919-2001), será lançado amanhã, a partir das 17h, em Salvador. O evento ocorrerá no MAM- Solar do Unhão, com apoio da Pena Cal Galeria de Arte e da loja de móveis Casabella.

Mouraria 53 (Foto: Manuel Sá/Divulgação)

Exposição

O artista visual baiano João Oliveira inaugura, no dia 20 de dezembro, às 18h, na Mouraria 53, em Salvador, a exposição “Pequenos divertimentos: Eu vou te amar, abraçar, apertar, até você ficar em pedacinhos”. Com texto de Fabio Gatti, a mostra estará em cartaz durante dois dias, ou seja, até 22 de dezembro.

Legado

O empresário Marcelo Sanches Ferreira promove evento, amanhã, no Empresarial Arbus Soft Office, no Horto Florestal, para comemorar 1 ano da inauguração da nova sede da MSF Invest. A noite também será uma homenagem a Renato Ferreira – in memorian -, pai de Marcelo, notabilizado pelo sucesso nesta área e seu principal mestre e incentivador.