Salvador entra em nível de atenção por causa de chuva forte, alerta Codesal

Salvador está em "nível de atenção" devido às fortes chuvas que caem desde a noite dessa sexta-feira (6). A mudança de nível foi divulgada pela Defesa Civil, na manhã deste sábado (7).

Nas últimas 12h, o bairro da Liberdade acumulou 155,4mm. Em seguida, o bairro do Caminho das Árvores aparece como segundo em acumulado de chuvas, com 146,2mm. Depois, o bairro do Stiep, com 140mm e o Parque da Cidade, com 127mm.

Ainda de acordo com a Codesal, a previsão é de que as chuvas continuem, com possibilidade de alagamentos em algumas áreas da cidade. Pela imagem do radar meteorológico, ainda são esperadas pancadas de chuvas entre 20 a 40mm por hora.

As chuvas são causadas por causa da influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), proporcionando chuvas intensas, acompanhada de trovoadas.