Salvador: fase verde autoriza eventos com até 100 pessoas; número pode ser ampliado

Com o início da fase verde das atividades em Salvador nesta sexta-feira (9), os eventos sociais e infantis estão autorizados a serem realizados na capital baiana. A medida foi decretada pelo prefeito Bruno Reis. Os eventos poderão ocorrer com público limitado a 100 pessoas, no período entre os dias 9 a 14 deste mês.

Leia mais: Com melhora nos índices da pandemia, Salvador anuncia início da fase verde



De acordo com o decreto que regula a fase verde, a partir do próximo dia 15, o público desses eventos poderá ser de até 200 pessoas, desde que o percentual de ocupação de leitos de UTI Covid adulto esteja em patamar igual ou inferior a 60% (sessenta por cento), considerando o total de leitos disponíveis na data de publicação do decreto. As informações completas estão publicadas no Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta.



Mudança – A mudança da fase amarela para a fase verde foi adotada após as taxas de ocupação de leitos de UTI e de pessoas vacinadas com a primeira dose contra a Covid-19 na cidade apresentarem 58% cada. Além disso, contribuiu para a medida o novo toque de recolher estadual, que passará para a faixa de 0h às 5h.

Leia também: Sem eventos há quase 15 meses, buffets de festa infantil fecham as portas



Outras atividades voltam a funcionar como circos, campos e quadras municipais, parques municipais, museus, espaços culturais e teatros, dentre outros.