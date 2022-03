Salvador ferve!: série de eventos no aniversário da cidade marca nova fase criativa e otimista  

Bruno Reis ao lado da banda Didá (Foto: Secom/Divulgação)

Este ano, o aniversário de Salvador mais uma vez não teve uma grande festa para celebrar sua história. Por outro lado, desde o início da pandemia, pela primeira vez a cidade viu a data especial, nessa terça-feira (29), ser celebrada com diversas iniciativas, em proporções diferentes de anos anteriores, mas com uma essência otimista que tem tudo a ver com a primeira capital do país.

É como se os 473 anos de Salvador servissem de marco para uma nova fase, com eventos que propõe a construção de ideais alicerçados em um legado ancestral. Por isso, a coluna de hoje é uma homenagem à cidade, que voltou a ferver, como sempre, trazendo mais otimismo e esperança para os próximos meses.





ACM Neto (Foto: Secom/Divulgação)

Giro 1

É muito emblemático que a data tenha sido escolhida para a apresentação ao público do Doca 1 – Polo de Economia Criativa, um dos primeiros equipamentos do país que reunirá inovação e cultura para impulsionar economicamente uma das principais características da cidade: a criatividade. Instalado pela Prefeitura no Comércio, foi inaugurado com as presenças do prefeito Bruno Reis e da secretária de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), Mila Paes, dentre outros gestores municipais e autoridades, como o pré-candidato a governador da Bahia, ACM Neto.

Andrea Velame (Foto: Divulgação)

Marlon gama (Foto: Divulgação)

Giro 2

Também ontem, Andrea Velame apresentou ao mercado de decoração e design de interiores o projeto da quarta temporada da Casas Conceito, iniciativa que une decoração, design e arte, do qual é idealizadora e curadora. O evento foi realizado à tarde, no antigo colégio Divino Mestre, no Santo Antônio Além do Carmo. O local receberá a mostra em agosto e seguirá uma proposta ancorada em pilares como criatividade e sustentabilidade. O masterplan será assinado pelo arquiteto Flávio Moura.

Giro 3

Dois outros eventos também trouxeram essa essência do celebrar e do construir. O primeiro foi promovido pelo Núcleo de Decoração da Bahia, que reuniu empresários do ramo e 15 escritórios renomados no estado para um almoço no restaurante Mistura da Avenida Contorno. O objetivo: celebrar o sucesso de grandes projetos de arquitetura e design de interiores.



Lícia Fábio (Foto: Elias Dantas/ Alô Alô Bahia)

Giro 4

Encerrando as festividades de ontem, rolou a festa de reinauguração da Florense, realizada na Alameda das Espatódeas, no Caminho das Árvores, com direito a show de Carlinhos Brown. O artista baiano preparou um repertório especial para os convidados do evento, que foram recepcionados pela promoter Licia Fabio e pelos empresários Camila Nunes Carneiro, Claudio Guillen Carneiro.