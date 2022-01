Salvador ganha espécie de bar secreto inspirado no conceito speakeasy  

The Latvian é inaugurado dentro do Macelleria Quitéria, na Marina (divulgção)

Nos anos 1920, época da Lei Seca nos Estados Unidos, surgiu um conceito de lugar reservado, que ganhou o nome de speakeasy (vem do modo como se devia pedir um drink sem levantar suspeitas – speak easy, em inglês, fale baixo) e que hoje inspira bares intimistas e sofisticados em metrópoles como Nova York, Paris, Tóquio, Berlim, São Paulo e, agora, Salvador.

A lei seca caiu, mas esse tipo de bar entrou no gosto dos visitantes: é descolado e cool dizer que já passou por algum deles. Bares que não ostentam placas luminosas na porta, alguns localizados em becos escuros ou ruelas, outros em porões acessíveis passando pela cozinha de algum restaurante… A ideia é justamente essa: só sabe quem sabe. No início do mês, um desses foi inaugurado na capital baiana.

Localizado dentro do restaurante Macelleria Quitéria, na Bahia Marina, o The Latvian conta com atmosfera distinta, além de música ambiente com jazz, blues e soul. Gerido por um time de empresários local, o empreendimento foi criado para proporcionar uma experiência inédita a quem deseja viver momentos de descompressão. “Os detalhes foram minimamente pensados para que cada noite seja uma chance de escapar e experimentar algo novo, despertar os sentidos com novos sabores e celebrar a vida no seu melhor”, enfatiza um dos gestores. A casa, inclusive, está preparada para receber eventos corporativos.

Destaque da semana

Letícia Pedreira pode até ter nascido em Portugal, quando os pais, os baianos Eduardo e Andrea Pedreira, moraram lá. "Mas o sangue é baiano", fez questão de reforçar. E, no fim das contas, ela é das "arretadas", por mais clichê que possa soar. A estudante, que está finalizando o mestrado em Economia na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, acaba de ser aprovada no programa de Ph.D da Stanford University, na Califórnia. "É um dos melhores departamentos do mundo e o Ph.D deles em Economics se alinha com os meus interesses em macroeconomia e desenvolvimento econômico", nos contou, sem esconder o orgulho que a família está sentindo, incluindo o irmão Daniel Pedreira, que fez um post nas redes sociais. "A última vez que uma brasileira foi aprovada foi em 1998", celebrou.

Novos projetos

A arquiteta Cristina Calumby, que está em viagem por Portugal, se reuniu com o arquiteto Sidney Quintela na última quinta-feira. O encontro aconteceu no novo escritório de Sidney, no Cais do Gás, à beira do Rio Tejo, em Lisboa. Cristina retoma sua agenda de compromissos em Salvador a partir da próxima semana. Por enquanto, segue atendendo seus clientes de forma remota, através de aplicativos de chamada de vídeo. Cristina Calumby é uma das arquitetas mais discretas e talentosas da Bahia.

Em família

Donata Meirelles comemora o seu aniversário, segunda-feira, em família, em Trancoso. Ela e o marido, o publicitário baiano Nizan Guanaes, estão recolhidos em uma residência na praia de Itapororoca.

Aniversário nas Maldivas

A empresária Aurora Mendonça e o namorado, o beauty artist Fernando Torquatto, escolherem as Maldivas para comemorar o aniversário dela, na última quarta-feira. Estão por lá, hospedados no Waldorf Astoria, circulando com todos os cuidados necessários por causa da pandemia do novo coronavírus. Aurora é sócia do Grupo LM, que atua em todo o país com diversos negócios, como a LM Frotas, Bravo Caminhões e Ônibus e AuraBrasil.

Saúde e bem-estar

Vinte influenciadores digitais participam neste domingo do Bruno Dória Summer, evento focado em saúde, lazer e bem-estar na Ilha Bimbarras, na Baía de Todos-os-Santos. Unindo esporte, entretenimento e contato com a natureza, a primeira edição do evento busca promover um estilo de vida saudável, presenteando os convidados com um dia de experiências na ilha particular, a apenas 40 minutos de Salvador.

Vale a visita

O Bistrô das Artes foi inaugurado durante a semana no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. O local, que já funcionava como galeria de arte, agora conta com uma cozinha que oferecerá, de quarta a domingo, um menu especial assinado por Karine Poggio. A iniciativa é um projeto do empresário Nino Nogueira em parceria com a Coffeetown.