Salvador ganha Prêmio Nacional de Turismo de 2019 com projeto Visit Salvador da Bahia

A Prefeitura de Salvador foi campeã do Prêmio Nacional do Turismo 2019 do Ministério do Turismo na categoria Marketing e Comercialização do Turismo com o projeto Visit Salvador da Bahia. O secretário de Cultura e Turismo Cláudio Tinoco recebeu o prêmio nesta quarta-feira (4) durante a premiação, em Belo Horizonte.

O Visit Salvador da Bahia é um projeto digital que apresenta as vivências e experiências de Salvador para os turistas. Mais de 1,6 mil peças de conteúdo já foram divulgadas através das redes sociais, do site, do YouTube e do Spotify e mais de 60 milhões de pessoas de todo o mundo já foram alcançadas com o projeto. Conheça todas as plataformas abaixo.

O secretário de Cultura e Turismo Cláudio Tinoco (à direita) está em Belo Horizonte

(Divulgação)

Os museus, equipamentos culturais, os blocos afro, igrejas, restaurantes, bares, praias e pontos turísticos da capital baiana são apresentados nas plataformas aos turistas. Todo o conteúdo é focado no visitante e na experiência que ele encontra em Salvador, através de dicas, fotos e serviço completo para a promoção do destino Salvador.

"Salvador está sendo novamente reconhecida pelos importantes projetos que estão sendo implantados na gestão do Prefeito ACM Neto. É com muita felicidade que recebemos esse prêmio, que mostra o protagonismo de Salvador nas ações de turismo em todo o país", afirmou o secretário Claudio Tinoco.

Nas plataformas são veiculadas webséries, vídeo-roteiros, animações, posts curiosos, dentre outros conteúdos. O site possui informações sobre os mais diversos lugares interessantes de Salvador, sugestões de roteiros, além da publicação de artigos e vídeos que contém a história da cidade de forma aprofundada e leve.

(Foto: Arquivo CORREIO)

Somente no último mês, o Visit Salvador da Bahia lançou vídeos sobre a campanha #vemprocentro, que estimula a ocupação do Centro Histórico da cidade; uma websérie sobre as baianas de acarajé e toda sua importância histórica para a cidade; o projeto Retratos de Salvador em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra; um vídeo especial de 100 dias para o Carnaval com testes das gírias soteropolitanas com os turistas; dentre outros conteúdos.

Prêmio

Em 2018, Salvador ganhou o Prêmio do Ministério do Turismo com o Programa de Otimização de Performance (POP), na categoria “Monitoramento e Avaliação do Turismo”, e é o único destino turístico que utiliza uma ferramenta de monitoramento de sua rede hoteleira e de seus atrativos turísticos. O Museu Casa do Carnaval da Bahia, também da Prefeitura, ficou em segundo lugar na categoria “Valorização do Patrimônio pelo Turismo” no ano passado.

O Prêmio Nacional do Turismo é uma iniciativa do Ministério do Turismo em parceria com o Conselho Nacional do Turismo e foi lançado no ano passado, quando teve 242 cadastros. Neste ano foram 422 inscrições para as categorias em que a Secult concorreu.

Conheça as plataformas do Visit Salvador da Bahia:

Facebook: https://www.facebook.com/visitsalvadordabahia/

Instagram: https://www.instagram.com/visitsalvadordabahia/?hl=pt-br

Twitter: https://twitter.com/visitsalvador

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCuH1lxFDijSOqpK8l8MZNDg

Site: https://www.salvadordabahia.com/

Spotify: https://open.spotify.com/user/2f4xos4omexsoh33rnweg2j3w