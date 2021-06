Salvador ganha restaurante contemporâneo na Ladeira da Barra  

Essa só o Alô Alô Bahia sabe: a Avenida Sete de Setembro, em Salvador, ganhará um novo restaurante que promete ser a sensação gastronômica da cidade. Batizado de Sette Restaurante, o estabelecimento funcionará na Ladeira da Barra, com projeto assinado por Vinicius Rosanelli, do BRA Escritórios Associados. A inauguração está prevista para os próximos meses (julho ou agosto) e a casa será comandada pelos empresários Steve Saback e Lucas Queiroz, que fazem parte do grupo que comanda o Soho, o Lafayette, o Bar Distrito e o Pepo. “Será um ambiente sofisticado, no estilo do Marion de Miami (EUA), com gastronomia contemporânea”, nos disse Steve, que passou os últimos dias em São Paulo, com Lucas, em busca de mais referências para o local. O Sette terá capacidade para 150 pessoas.

Fabício Bloisi (divulgação)

Orgulho baiano

"Um orgulho para a Bahia", é assim que o publicitário Nizan Guanaes se refere a Fabricio Bloisi, CEO do iFood, que se tornou o primeiro brasileiro a entrar para o conselho de Inovação da XPRIZE, uma organização sem fins lucrativos, com sede na Califórnia, nos Estados Unidos, que desenvolve novas tecnologias para solucionar grandes desafios da humanidade. Fabricio é baiano e foi homenageado pelo conterrâneo que, em conversa com o Alô Alô, destacou as qualidades de seu ex-colega em Harvard. Comandada por Peter Diamandis, da Singularity University, a XPRIZE deseja criar e fomentar novas formas de zerar dióxido de carbono e aumentar o conhecimento do ecossistema da floresta tropical e biodiversidade. A instituição, que possui o apoio de empresas globais como Fundação Elon Musk, Google e IBM Watson, também quer expandir o uso de inteligência artificial.



Salto fino

Nem os mais ousados poderiam imaginar que este dia ia chegar! Mas não é que a Balenciaga lançou uma versão do Crocs com salto fino? A novidade fashion leva a assinatura do diretor criativo da grife espanhola, Demna Gvasalia, que manteve a silhueta original do tamanco, adicionando um salto em formato de tubo. Disponível em tons de verde, cinza e preto, o calçado tem feito o maior sucesso nas redes por causa do seu layout – digamos – mais atrevido.

Bodas de ouro

Tina e José Renato Lima celebraram 50 anos de casamento, sábado, em família, durante missa na Igreja da Vitória. Em seguida, comemoraram com jantar intimista, na residência do casal, no Parque Lucaia, ao lado dos filhos Pedro, Sissa e Alexandre Lima.

Bel Francez (divulgação)

Celebração intimista

Baiana radicada em São Paulo, Bel Francez celebrou aniversário, sábado, em casa, com jantar intimista, ao lado do marido, o empresário Luiz Francez, e de pouquíssimos amigos. A noite contou com decoração assinada pela própria anfitriã, buffet do Balsamico e bolo de Isabella Suplicy. Bel foi amplamente homenageada nas redes sociais, inclusive pelas amigas de Salvador, como Clarinha Lemos e Isabela Dantas.



Homenagem

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio), Carlos de Souza Andrade, deve ser homenageado com a Medalha Thomé de Souza, concedida pela Câmara Municipal de Salvador. A honraria foi proposta pelo vereador Daniel Alves (PSDB). Natural de Amargosa, Andrade é farmacêutico e comerciante e foi fundador da antiga rede Estrela Galdino e das farmácias de manipulação A Fórmula, hoje uma rede de franquias.

Ieda de Matos (divulgação)

Restaurante temporário

A chef baiana Ieda de Matos, da Chapada Diamantina, inaugura o Portinhas Artois, restaurante temporário que irá funcionar, a partir de amanhã, na região de Higienópolis, em São Paulo. A casa ficará com portas abertas até 18 de julho, em parceria com a Stella Artois. Além de cozinheira de mão cheia, Ieda é uma ótima contadora de histórias e preza por compartilhar com afeto e autenticidade um pouco do que viu e viveu.

Em família

Após a live Arraial de Gilberto Gil, exibido domingo no Globoplay e no Multishow, Gilberto e a esposa, a empresária Flora Gil, viajaram para Araras, na serra do Rio, onde possuem casa, para passar o restante do mês de junho e comemorar o aniversário do artista em família. Ele completa 79 anos no próximo dia 26.