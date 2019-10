Salvador ganhará 10 novos dog parks até o fim de 2020

Quem tem cachorro sabe como é bom contar com espaços próprios para os bichinhos. Os espaços cercados, chamados de dog park (os antigos cachorródromos), servem para que os animais possam ser soltos para brincar e farejar livremente. Para essa galera, uma boa notícia: Salvador ganhará 10 novos espaços desse tipo até o fim de 2020.

Dos novos equipamentos, o maior será na praça Lord Cochrane, na Avenida Garibaldi, com 1.200 m². Esse será o maior espaço do tipo no Brasil. Também serão construídas estruturas em outros locais, como no Greenville, em Patamares; próximo ao Sartre COC, no Itaigara; na Rua do Timbó, no Caminho das Árvores; e na Travessa Dom Bosco, em São Rafael.

Dogs Parks são cercados e cães podem ficar soltos e em segurança enquanto brincam (Foto: Acervo pessoal)

Ao todo, a cidade já conta com 11 dog parks, todos localizados em praças. Os dog parks já podem ser encontrados nas praças do Imbuí; Afonso Ruy, no Itaigara; ACM, em São Caetano; do Vale dos Rios; dos Dendezeiros, na Cidade Baixa; do Alto do Parque, no Itaigara; Alpha Plus, na Paralela; Santos Dummont, na Pituba; do Jardim Apipema; do Benjoim, no Caminho das Árvores; e Nossa Senhora Assunção, na Pituba.

Os dog parks fazem parte de um projeto desenvolvido pela Prefeitura de Salvador, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal).