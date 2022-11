Salvador ganhará centro cultural com museu tecnológico, teatro e estação de ciência

Sede do novo centro cultural do Sesi na Cidade Baixa

O Serviço Social da Indústria (SESI Bahia) inaugura, no próximo dia 23, um novo centro cultural no Caminho de Areia, na Cidade Baixa. O novo espaço, que vai chamar Centro Cultural SESI Casa Branca, está sendo implantado na área do entorno do Solar Machado, pérola arquitetônica da Península de Itapagipe do início do século 20, na Cidade Baixa. O novo empreendimento contará com a Varanda Casa Branca - espaço para apresentações artísticas e eventos corporativos –, a Sala Leitieres Leite –, um miniteatro com capacidade para 127 lugares e a Praça da Ciência, dotada de vários experimentos ao ar livre, que exploram conceitos da física, além de uma geodésia, que reproduz estrelas e constelações do céu noturno de Salvador.

Espaço tecnológico será interativo

Sede também da Orquestra SESI Jovem, o Centro Cultural SESI Casa Branca faz parte do complexo de educação, esportes e lazer do SESI de Itapagipe, que foi a primeira unidade do Sistema Indústria na Bahia, no bairro onde a indústria baiana começou a se consolidar. Para realizar o novo espaço, o Sesi Bahia investiu, do próprio caixa, R$ 14 milhões.

Sala de espetáculos homenageia o maestro Letieres Leite

De acordo com o superintendente do SESI Bahia, Armando da Costa Neto, além da preservação patrimonial do Solar dos Machado, o SESI alinhou outros dois aspectos da sua missão ao realizar este investimento: promover Educação e fomentar a Cultura. “Procuramos aproveitar o espaço para contribuir com o processo de aprendizado dos estudantes baianos, construindo a Estação Ciência, pensada na perspectiva da educação científica e tecnológica. A ideia é, a partir de um experimento lúdico, despertar o gosto pela aprendizagem a partir da experimentação científica e da tecnologia”, explica Armando Neto.