Salvador ganhará decoração natalina a partir desta terça-feira (29)

Pelo segundo ano consecutivo, o Subúrbio será a primeira localidade a receber o Natal Salvador 2022, desta vez na Praça João Martins, em Paripe. A cerimônia de abertura será realizada nesta terça-feira (29), às 18h30, com as presenças do prefeito Bruno Reis e demais gestores municipais.



Os mais de 2,2 mil m² de área do local vão abrigar Casa do Papai Noel, árvore de 15m com teto de luz, peças instagramáveis e corredor das estrelas, dentre outros atrativos. A apresentação musical no primeiro dia ficará a cargo do maestro Fred Dantas e da cantora Manu Dourado, do Instituto de Cegos da Bahia (ICB).



A decoração do Campo Grande está prevista para ser inaugurada na quarta-feira (30), no mesmo horário. Este ano, de acordo com informações do portal Alô Alô Bahia, a temática está voltada para o público infantil e terá o mundo dos doces como motivo.

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia