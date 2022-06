Salvador ganhará filial do badalado bar Tatu Bola  

Tatu Bola expande rede pelo país (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O grupo Alife Nino, que já soma 31 estabelecimentos em pouco mais de 10 anos – alguns ocupam praticamente um quarteirão inteiro na Rua Jerônimo da Veiga, em São Paulo -, planeja expandir a atuação por todo o país.

Em entrevista ao Alô Alô Bahia, Alessandro Ávila, CEO do grupo, confirmou que Salvador ganhará um estabelecimento comandando por sua empresa. “Abriremos um Tatu Bola entre o fim de 2022 e início do ano que vem”, disse ao portal.

O Tatu Bola faz parte de uma rede de sucesso que segue a mesma fórmula em todas as unidades: fitinhas do Senhor do Bonfim decorando o teto, pop rock ao vivo e cardápio bem variado.



Com a palavra, Karnal

O professor e historiador Leandro Karnal estará em Salvador na próxima segunda-feira (20) para ministrar palestra, às 11h, na Fundação Casa de Jorge Amado, no Pelourinho. O encontro servirá como lançamento do BASIS 2, que é uma trilha de capacitação desenvolvida pela Fundação Dom Cabral com o objetivo de ajudar e estruturar projetos sociais ligados à área da saúde. Além da palestra, o evento, apenas para convidados, contará com roda de conversa com a discussão do cenário de saúde no pós-pandemia, sobretudo na Região Nordeste.

Gabriel, Astrid Fontenelle e Fausto Franco (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Sonho antigo

A jornalista e apresentadora Astrid Fontenelle acaba de finalizar a construção de uma casa de praia em Morro de São Paulo, na Bahia. A propriedade, na Quarta Praia, contou com projeto do arquiteto Adriano Mascarenhas e interiores da própria Astrid em parceria com o amigo Newton Lima. Nesta sexta-feira, Fontenelle falou sobre a conquista durante postagem nas redes sociais. “O sonho se tornou realidade. Morro de São Paulo, estou muito emocionada. Obrigada pela resposta em forma de arco íris”, disse em frente ao imóvel, com o filho Gabriel e o marido, o relações públicas e empresário Fausto Franco.

Festa junina

A empresária Carol Brasileiro, à frente da joalheria Serrara, promoveu encontro em clima junino, quinta-feira, em sua casa em Praia do Forte (BA), para celebrar mais um aniversário. O “Arraiá da Carol” contou com menu exclusivo do chef Fabrício Lemos e animação do cantor Danniel Vieira. Os convidados foram recebidos pela anfitriã e seu marido, Francis Sampaio.

Em família

Nicole Dantas veio de São Paulo, onde está cursando Publicidade na ESPM, para passar aniversário em Salvador, na última quinta-feira (16), ao lado dos pais, Isabela e Mário Dantas, dos avós, do namorado, Luca Gatto, e de outros familiares. “Fiz 19 anos e quis comemorar de uma forma mais intimista, com pessoas que tenho muito carinho”, contou ao portal Alô Alô Bahia. O que a aniversariante não imaginava é que ganharia uma surpresa, preparada por suas melhores amigas. "Elas combinaram com minha mãe. Me arrumei pra sair para almoçar e quando desci estavam todas lá com a mesa arrumada", relatou.

Reabertura

Entre os 25 Melhores Hotéis de Luxo do Brasil, segundo avaliação dos usuários do TripAdvisor, o Maitei Hotel, em Arraial d’Ajuda, reabriu quinta-feira, com toda sua infraestrutura renovada. “Ficamos quase um mês fechados, justamente para promover os reparos de manutenção em nossas suítes, no restaurante e nas áreas de lazer para receber nossos hóspedes com conforto e privacidade”, nos disse a proprietária do hotel, a empresária Erika Sanches.

Em ritmo de São João

A Orquestra Sinfônica da Bahia, na regência de Carlos Prazeres, transformou o salão principal do TCA, na última quarta-feira, em uma grande festa de São João. Com o arranjo de orquestra, clássicos dos festejos juninos foram executados, com participação de Marcelo Caldi e Aiace. Mas o grande destaque foi Amelinha, cantora de sucesso nas décadas de 70 e 80. Ao entoar um mero “Seu Moço”, da música Amar Quem eu Já Amei, e entrar discretamente no palco, o público explodiu em aplausos. Hits como Gemedeira, Foi Deus que Fez Você e Frevo Mulher foram os destaques. Viva a Osba!

Curto-circuito

1. O empresário Ricardinho Goldfarb se casa, neste sábado, com Carol Corona. A festa na Vila 21, em Trancoso, reunirá boa parte do PIB paulistano.

2. Geyze e Abilio Diniz comemoraram seus aniversários durante a semana com rodada de palestras, em Puglia, na Itália. Ao final da programação, os convidados puderam conferir de perto o show de Marisa Monte.

3. João Guilherme Silva, filho do apresentador Fausto Silva, escolheu Trancoso, no Sul da Bahia, para passar o feriadão de Corpus Christi. Está por lá ao lado da namorada, a modelo Schynaider Moura.