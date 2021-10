Salvador ganhará restaurante especializado em carne suína

Reconhecimento internacional (Foto: divulgação)

Nos últimos anos, a carne suína se tornou cool, com direito a festivais em sua homenagem. Recentemente, a competição do 50thBest deu ao restaurante A Casa do Porco, em São Paulo, reconhecimento internacional como o 17º melhor do mundo. Em novembro, Salvador também entra na onda e ganha um endereço especializado em cortes suínos.

Localizado na Pituba, O Porco, que será comandado pelos empresários João Paulo Lima e Leonardo Vital e pelo chef Sandro Borges, contará com um pequeno açougue abastecido com cortes únicos, possibilitando que o cliente leve para casa e prepare os produtos escolhidos.

O chef Sandro - que também comanda o Varanda Gourmet - já vem trabalhando a base desse projeto, cadastrando criadores preocupados com o resgate das raças brasileiras e comprometidos com o bem-estar animal, além de parcerias com frigoríficos baianos chancelados por selos de inspeção estadual e federal.

Leia mais notícias do Alô Alô.