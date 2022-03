Salvador gay: shows de drag, open bar e sauna a partir de R$ 12

No meio de uma avenida repleta de lojas e de trânsito caótico, um casarão passa despercebido durante o dia. A fachada simples e o pouco movimento dão o tom de um lugar quase residencial. Mas quando a noite cai, o pequeno prédio se transforma. O vai e vem fica mais intenso, o público mais falante, uma música alta escapa cada vez que a porta é aberta e lá dentro tudo acontece. Aqui, mostramos dez desses lugares, para rir e suar, de diferentes formas.

Eles são chamados de bares ou casas de show e oferecem um cardápio recheado de bebidas, petiscos, música e pegação. Os clientes capricham na make. Outros casarões oferecem um cardápio, digamos, mais picante. As roupas são substituídas por toalhas e homens de corpos esculturais andam por toda parte. São as saunas. Todas oferecem quartos ou cabines para os clientes que se empolgarem durante a visita, e os preços variam. A programação de eventos - como bingos e música ao vivo - é fixa de acordo com o dia da semana, e os shows das drags geralmente acontecem às sextas, sábados e domingos.

Apesar da pandemia, novos espaços foram abertos. Em grande parte, o público atribui o sucesso às drags que garantem a animação com dublagens icônicas de divas nacionais e internacionais, salteadas por comentários engraçados e maliciosos. Os resultados, geralmente, são gargalhadas e aplausos.

A primeira parada é em um conjunto de bares que fica na Rua Carlos Gomes. Apesar das casas já estarem abertas desde as 21h, o fervo por lá acontece a partir de meia-noite.

A porta se abre, e a voz de Whitney Houston invade a sala. Depois de cruzar a porta, um balcão, na lateral direita, separa o bar das mesas e do público. No palco, montado nos fundos, uma drag se esforça para imprimir o tom da cantora americana. São poucas as mesas vazias. A drag dá um tempo no agudo e resolve interagir com o público. “Quem não é de Salvador?”, brada.

Algumas vozes se manifestam: Cachoeira, Feira de Santana, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória e Recife. “Quem é de Salvador e está vindo pela primeira vez?”, ela insiste. Algumas mãos tímidas levantam, um pouco constrangidas, dando material suficiente para as piadas. Valerie Ohara trabalha como drag há 18 anos e conta que a cena queen mudou significativamente na última década.

“Antes, havia dificuldade do básico, de conseguir os produtos [usados nas performances]. Mudou também o conceito e até a forma de a gente ver o show. Não se trata apenas de fechação, o que fazemos é uma leitura de vida e a conscientização do público de que nossos corpos são mais que entretenimento, somos agentes políticos”, diz.

Ela acredita que através do bom humor as artistas conseguem provocar reflexões e isso deixa o público fascinado. Em março de 2020, Valerie inaugurou o Carmen Lounge Bar. O espaço é dedicado à cultura LGBTQIAP+, desde a decoração até os colaboradores contratados.

Outra novidade deste verão foi o avanço das performances no Rio Vermelho. Ao menos três casas já estão trabalhando com esse conceito. O produtor do restaurante Cozinha Alternativa, Danilo Sabino, explica por que apostou no segmento. “A gente começou apenas como restaurante, mas o público sugeriu que a gente fizesse algo à noite. Eu sou consumidor desse produto, então, pensei: ‘Por que não?’ Vamos trazer um show de drag para o Rio Vermelho. Programamos dois eventos, para fazer um teste, e a casa ficou lotada. Agora, é uma atração fixa às sextas-feiras”, contou.

Para quem busca diversão durante o dia, a dica é pegar uma praia. O Porto da Barra é a queridinha da comunidade LGBTQIAP+, com um verdadeiro desfile de monas e boys dos mais diversos tipos, tamanhos e volumes. Se você não é do vale, a recomendação é levar numa boa, afinal, Salvador não é chamada de cidade ‘gay friendly’ por acaso. Essa é uma nomenclatura usada para indicar locais em que há acolhimento, respeito e diversão para o público gay.

A cidade também oferece aventuras mais emocionantes. Em um casarão azul, no bairro do Tororó, o movimento é intenso. Lá dentro, um juiz de Minas Gerais, um delegado do Rio de Janeiro e um famoso ator de Salvador. Quem administra esses espaços conta que ainda existe preconceito, mas que a resistência tem diminuído nos últimos anos. Já os clientes parecem bastante à vontade. “Sempre que viajo para qualquer cidade, vou às saunas, porque me divirto e ainda limpo os poros”, brincou um deles.

Cozinha Alternativa

Atrativos: Comida, bebida, música e performance drag.

Endereço: Largo de Santana (Largo de Dinha), Rio Vermelho.

Funcionamento: Seg. a sex. (almoço), das 11h às 15h; sex. e sáb., das 20h às 1h30

Entrada: R$ 15 (sex./ show de drag) e R$ 12 (sáb./ karaokê)

Carmen Lounge Bar

Atrativos: Comida, bebida, música e performance drag.

Endereço: R. Carlos Gomes, 860.

Funcionamento: Quin. a seg., a partir das 21h.

Entrada: R$ 10.

Âncora do Marujo

Atrativos: Comida, bebida, música e performance drag.

Endereço: R. Carlos Gomes, 809.

Funcionamento: Todos os dias, a partir das 21h.

Entrada: R$ 10.

Casa Preta

Atrativos: Arte, música, teatro e workshop.

Endereço: Rua Areal de Cima, 40 - Dois de Julho.

Funcionamento: Seg. a sex. das 9h às 18h (em dias de evento até 23h).

Entrada: Média de R$ 20 (depende do evento).

Espaço OCA SSA

Atrativos: Produções musicais, teatrais, artes plásticas, gastronomia e dança.

Endereço: R. do Meio, 144 - Rio Vermelho.

Funcionamento: Sex, a dom., das 19h à 1h.

Entrada: Média de R$ 20 (depende do evento).

Vila San (antigo San Bar)

Atrativos: Comida, bebida e música.

Endereço: R. Conselheiro Pedro Luiz, 488.

Funcionamento: Quin. a sáb., a partir das 20h.

Entrada: Depende da atração.

Tropical Club

Atrativos: Duas pistas, drag show e open bar.

Endereço: Rua Gamboa de Cima, 24 - Centro.

Funcionamento e entrada: Depende do tipo de evento.

Clube 11

Atrativos: Sauna com boys e performances drags.

Endereço: R. José Duarte, 11 - Tororó.

Funcionamento: Terç. a dom., das 15 às 22h.

Entrada: Sauna R$ 40/ Bar e shows R$ 25.

Clube Rio's For Man

Atrativos: Sauna:

Endereço: R. Almeida Sande, 8 - Barris:

Funcionamento: Todos os dias e feriados, das 15 às 22h.

Entrada: R$ 43 (seg a sex) e R$ 46 (sab, dom e feriados).

Club Fox

Atrativos: Sauna com boys, performance drag e música ao vivo.

Endereço: Rua das Rosas, 682 - Pituba.

Funcionamento: Terç. a dom., das 15h às 22h.

Entrada: R$ 40 (seg a qui) e R$ 43 (sex a dom e feriados).

*Antes de começar o seu roteiro, vale checar a especificidade do público de cada lugar



