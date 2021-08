Salvador inicia a vacinação de adolescentes com 17 anos contra covid-19 nesta sexta (27) 

A vacinação contra a covid-19 em Salvador ganha um novo público nesta sexta-feira (27). Os adolescentes com 17 anos sem comorbidades começam a ser imunizados de forma escalonada na capital baiana. Para isso, é necessário que o nome esteja na lista de habilitados para vacinação, no site da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), no endereço www.saude.salvador.ba.gov.br.



Além disso, a vacinação para os adolescentes com idade entre 12 e 17 anos que possuam algum tipo de comorbidade ou deficiência permanente e que sejam residentes em Salvador. Especificamente para esse público, os horários estão diferenciados de acordo com o ponto de vacinação.



As Prefeituras-Bairro da cidade também continuam disponibilizando as doses da vacina para as pessoas que não estão com nome no site da SMS, mas que residem em Salvador. Para ter acesso é necessário ter mais de 18 anos e agendar o atendimento no site horamarcada.salvador.ba.gov.br, comparecer no local combinado com a cópia do comprovante de residência atualizado no nome do titular do cartão SUS ou dos pais do mesmo, além de um documento de identificação com foto.



Ainda nesta sexta-feira (27), a Prefeitura de Salvador mantém a repescagem da primeira dose para pessoas com idade a partir de 18 anos, e para as gestantes e puérperas com nomes no site da SMS. Haverá também aplicação da segunda dose da Oxford, Pfizer e CoronaVac. Imunizados com Oxford e Pfizer com data de retorno até 4 de setembro já podem receber a dose de reforço.



Confira os pontos de vacinação desta sexta-feira (27)



ADOLESCENTES COM 17 ANOS SEM COMORBIDADES: 8h às 16h

Durante a manhã, das 8h às 12h, os indivíduos com 17 anos nascidos de 27 de agosto de 2003 a 27 de novembro de 2003 poderão buscar os pontos de imunização exclusivos para esse público. Já no período vespertino, das 13h às 16h, será a vez das pessoas com 17 anos nascidas entre 28 de novembro de 2003 a 27 de fevereiro de 2004.

Drive-thrus: Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), Universidade Católica do Salvador (Pituaçu), FBDC Brotas e 5º Centro de Saúde (Barris).

Postos fixos: CSU Pernambués, FBDC Brotas, 5º Centro de Saúde (Barris), Universidade Católica (Pituaçu), USF Imbuí, Clube dos Oficiais (Dendezeiros) e USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas).



GESTANTES E PUÉRPERAS – 8h às 16h

Obedecendo nova recomendação do Ministério da Saúde, somente poderão buscar os pontos de imunização as grávidas e puérperas (até 45 dias pós-parto) que tiverem prescrição médica para receber a vacina. Para ter acesso ao imunizante, todas as gestantes e puérperas devem ter idade igual ou superior a 12 anos, estar com os nomes no site da SMS e no ato da vacina apresentar documento oficial de identificação com foto, além de:

Gestantes: devem também apresentar, obrigatoriamente, cópia impressa da prescrição médica.

Puérperas: devem também apresentar, obrigatoriamente, cópia impressa da prescrição médica e Declaração de Nascidos Vivos (DNV) ou certidão de nascimento do bebê.



OBS: Está suspensa a vacinação para gestantes e puérperas com os imunizantes Oxford/ Astrazeneca e Janssen.

Drive-thrus: Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos) e Universidade Católica do Salvador (Pituaçu).

Pontos fixos: Universidade Católica do Salvador (Pituaçu) e USF Vila Matos - Rio Vermelho (EXCLUSIVO).



1ª DOSE - ADOLESCENTES COM COMORBIDADES E/OU DEFICIÊNCIA PERMANENTE COM NOME CADASTRADO NO SITE DA SMS - 8h às 14h

Pontos fixos: USF Plataforma, Instituto de Organização Neurológica da Bahia (ION) Bahia e Associação de Amigos dos Autistas da Bahia (AMA).



1ª DOSE - ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS COM COMORBIDADE E/OU DEFICIÊNCIA PERMANENTE SEM CADASTRO NO SITE DA SMS - 8h às 14h

Caso o adolescente não possua o cadastro no site da SMS para estar habilitado a se vacinar, antes de se deslocar ao ponto de imunização, é necessário levar obrigatoriamente relatórios ou exames médicos que comprovem a comorbidade e/ou deficiência permanente do adolescente, além de ser residente de Salvador. No local, haverá médico para realizar o cadastro no site da SMS, de acordo com as indicações do Plano Nacional de Imunização (PNI).

Pontos fixos: Apae (Pituba) e Núcleo de Atendimento à Criança com Paralisia Cerebral (NACPC).



REPESCAGEM: PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 18 ANOS - 8h às 16h

Antes de se dirigir ao ponto de imunização, todas as pessoas que compõem os grupos prioritários habilitados para vacinação, assim como os cidadãos com idade igual ou superior a 18 anos, deverão obrigatoriamente confirmar no site da Secretaria Municipal da Saúde se o nome já está habilitado para receber a primeira dose.

Drive-thrus: Arena Fonte Nova (Nazaré) e Shopping Bela Vista.

Pontos fixos: USF Teotônio Vilela II (Fazenda Coutos II), USF Fernando Filgueiras (Cabula VI), USF Pirajá, USF Federação e USF Cajazeiras V.



2ª DOSE OXFORD – 8h às 16h

As pessoas que estão com a data de reforço contra a Covid-19 da Oxford programada para até o dia 4 de setembro já podem procurar os pontos de imunização para receber a vacina.

Drive-thrus: FBDC Cabula, Faculdade Universo (Avenida ACM), Unijorge (Paralela), Uninassau (Avenida Magalhães Neto), Barradão (Canabrava) e Vila Militar (Dendezeiros).

Pontos fixos: USF Curralinho, Barradão (Canabrava), UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), Unijorge (Paralela), USF Vista Alegre, USF Vila Nova de Pituaçu e USF Colinas de Periperi.



2ª DOSE CORONAVAC – 8h às 16h

Todas as pessoas que estão com a data de reforço contra a Covid-19 da CoronaVac programada para até o dia 27 de agosto já podem procurar os pontos de imunização para receber a vacina.

Drive-thru: Universidade Federal da Bahia – Campus Ondina.

Pontos fixos: UBS Nelson Pihauy Dourado (Águas Claras), UBS Virgilio de Carvalho (Bonfim) e USF Tubarão.



2ª DOSE PFIZER – 8h às 16h

As pessoas que estão com a data de reforço contra a Covid-19 da Pfizer programada para até o dia 4 de setembro já podem procurar os pontos de imunização para receber a vacina.

Drive-thrus: Shopping da Bahia e Parque de Exposições (Paralela).

Pontos fixos: USF Sérgio Arouca (Paripe), USF Cajazeiras X, USF Vale do Matatu, USF João Roma Filho (Jardim Nova Esperança) e UBS Eduardo Mamede (Mussurunga).