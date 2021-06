Salvador inicia busca ativa de gestantes e puérperas para vacinação contra covid

Nesta terça-feira (15), a vacinação em Salvador será exclusiva para aplicação da 1ª dose em gestantes e puérperas com o nome na lista no site da Secretaria Municipal de Saúde.



De acordo com a prefeitura da capital, oito pontos – dois drives e seis postos fixos – funcionarão das 08 às 16 horas para aplicação exclusiva da primeira dose do imunizante Pfizer para gestantes e puérperas.



Além disso, Salvador dará início a uma operação de busca ativa das gestantes e puérperas que ainda não compareceram aos pontos de vacinação para iniciar o esquema vacinal contra a covid-19.



Agentes comunitários e de combate às endemias farão visitas domiciliares para convocação e sensibilização dessas mulheres sobre a importância de receber a vacina.



“Estamos realizando uma ação inédita com as equipes de saúde da família fazendo a busca ativa das gestantes e puérperas para que elas possam iniciar o esquema de vacinação com aplicação da 1ª dose da Pfizer. É mais uma medida da gestão para ampliar a adesão à estratégia em nossa cidade”, explicou Leo Prates, secretário municipal da Saúde.



Para ter acesso à aplicação todas as gestantes e puérperas devem estar com os nomes no site da Secretaria Municipal de Saúde e no ato da vacina apresentar documento oficial de identificação com foto.



Confira os pontos de vacinação destinados para gestantes e puérperas nesta terça-feira (15)



Drives: Shopping da Bahia e 5º Centro de Saúde (Barris)

Pontos fixos: USF Vale do Matatu, 5º Centro de Saúde (Barris), USF Federação, USF Teotônio Vilela II (Nova Brasília de Valéria), USF Fernando Filgueiras (Cabula VI) e USF Pirajá.