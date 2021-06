Salvador inicia vacinação contra covid de pessoas a partir de 44 anos nesta segunda

A Prefeitura de Salvador inicia, nessa segunda-feira (28), a vacinação contra a covid-19 de pessoas com idade igual ou superior a 44 anos. Os pontos de imunização vão funcionar das 8h às 15h.

Durante a manhã, das 8h às 11h, serão contempladas as pessoas com 45 anos ou mais nascidas até 27 de junho de 1976. Já no turno da tarde, de forma escalonada, será ampliada mais uma faixa etária, de 12h às 15h, será a vez dos indivíduos com idade igual ou superior a 44 anos nascidos até 28 de outubro de 1976.

Confira os postos de vacinação desta segunda-feira (28)

1ª DOSE: 08H ÀS 15H

Drives: Atakadão Atakarejo; Parque de Exposições; Shopping Bela Vista; Faculdade Universo; 5º Centro de Saúde (Barris), Centro de Convenções, Vila Militar (Dendezeiros) e Arena Fonte Nova.

Pontos fixos: USF Santa Luzia, USF Plataforma, USF Eduardo Mamede, Parque de Exposições, USF Pirajá, UBS Ramiro de Azevedo, USF Resgate, USF Cajazeiras V, USF Federação, 5º Centro de Saúde (Barris) e Clube dos Oficiais da Polícia Militar (Dendezeiros)

2ª DOSE: 08H ÀS 14H

A aplicação das 2ª doses Oxford e CoronaVac acontecerá entre 08H e 14H para aqueles que estão com o reforço atrasado ou com a data agendada no cartão de vacinação para até o dia 30 de junho.

2ª DOSE OXFORD: 08H ÀS 14H

Drives: PAF Ondina, FBDC Brotas e Shopping da Bahia.

Pontos Fixos: USF Vista Alegre, USF Vale do Matatu, USF Teotônio Vilela II (Nova Brasília de Valéria), FBDC Brotas, USF Fernando Filgueiras (Cabula VI) e USF Cajazeiras X.

2ª DOSE CORONAVAC: 08H ÀS 14H

Drive: Barradão.

Pontos Fixos: Barradão e UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras).