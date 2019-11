Salvador lidera o interesse de turistas no Brasil, afirma pesquisa

Salvador lidera o interesse de turistas no Brasil, enquanto a Flórida (EUA) é o destino preferido no exterior neste Verão. Esse é o resultado de um levantamento da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), que abarca 82% das empresas de grande e médio porte do setor e que foi divulgado nesta quinta-feira (21) pela Folha de S. Paulo.

De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), Cláudio Tinoco, as pesquisas de entidades ligadas ao segmento e as recentes publicações na imprensa nacional e internacional são resultado do esforço do poder público em cuidar da capital baiana. "A preferência dos visitantes pela nossa cidade é fruto da devida atenção que a gestão está dando para o turismo, que corresponde a cerca de 20% do PIB de Salvador",.

Dentre as diversas áreas da cidade requalificadas e que recebem turistas diariamente, vale destacar os trechos da Orla Marítima, como São Tomé de Paripe, Tubarão, Ribeira, Barra, Rio Vermelho, Boca do Rio, Piatã e Itapuã. Entre as opções de visitação que mais atraem os turistas estão os equipamentos culturais e turísticos entregues pela Prefeitura, tais como a Casa de Jorge Amado e Zélia Gattai, no Rio Vermelho; os espaços Pierre Verger de Fotografia no Forte Santa Maria e o Espaço Caribé das Artes no Forte São Diogo, ambos na Barra; o Teatro Gregório de Mattos, o Espaço Cultural da Barroquinha e a Casa do Benin, os três no Quarteirão das Artes, no Centro.

Paralelamente, o calendário de eventos da cidade foi reorganizado e transformado numa plataforma de atração de turistas, a partir da melhoria da produção dos eventos e na divulgação com antecedência. Integram a programação oficial da cidade os festivais da Cidade, da Primavera e Virada Salvador, além do Furdunço e Fuzuê – estes acontecem no pré-Carnaval -, dentre outras comemorações.

Por meio da Secult, a gestão municipal desenvolve projetos de marketing e promoção da cidade de Salvador em parceria com associações do trade turístico local, tais como Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – Seção Bahia (ABIH-BA) e Salvador Destination, desenvolvendo road shows nas principais cidades emissoras de turistas para Salvador no Brasil e no Mercosul. "Além das ações internas, também viemos assumindo um protagonismo na promoção de Salvador em outros destinos, tanto nacionais como internacionais, através de parcerias com o trade turístico, buscando novas conexões aéreas para a cidade", assinala Tinoco.

Todas essas ações corroboram para que Salvador seja o destino brasileiro mais buscado pelos turistas. "Esperamos que possamos ter um recorde de visitação durante este Verão e que o próximo seja ainda melhor do que este ano, já com as obras do aeroporto prontas, com a inauguração de novos e importantes equipamentos culturais e turísticos e com Salvador mais linda do que nunca e pronta para receber a todos", considera o secretário da Secult.

Na rede mundial de computadores, as ações também estão a todo vapor. Uma agência de marketing digital foi contratada com o objetivo de criar, implementar e desenvolver formas inovadoras de comunicação digital para expandir os efeitos de mensagens e conteúdo do destino Salvador, em canais próprios e em outros ambientes e plataformas digitais com um novo site e maior interatividade nas redes sociais (Instagram, Facebook, Twitter e Youtube).

Secult desempenha diversas ações para desenvolver e promover o setor turístico da cidade, nacional e internacionalmente. Dentre elas estão a presença no marketing digital e a realização de press trips trazendo jornalistas internacionais para visitar Salvador e divulgar o destino para potenciais turistas.

Em outubro deste ano, a revista norte-americana Condé Nast Traveller, uma das principais do setor, colocou Salvador como o quarto entre os dez melhores destinos turísticos para 2020. Além da publicação da Condé Nast Traveller, a capital baiana foi destaque dos principais veículos do mundo e de revistas especializadas em turismo, como o The New York Times, Forbes, El País, National Geographic, Holland Herald e Archtecture Digest, dentre outras.