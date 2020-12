Salvador, Natal de Luz e Prêmios: morador do Horto Bela Vista ganha Toyota Etios Hatch

Maurício de Souza Mustafa, morador do Horto Bela Vista, em Salvador, foi o ganhador do Toyota Etios Hatch, prêmio principal da 6ª edição da campanha Salvador, Natal de Luz e Prêmios. O evento é realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL Salvador) e teve seu sorteio realizado na manhã desta quarta-feira (30), na sede da instituição, com transmissão ao vivo pela internet.

Junto com Maurício Mustafa, também foram sorteados de Salvador os consumidores Rimon Mendes Borges Santana (de Pernambués), Lucas de Jesus dos Santos (Canabrava), Cintia Silva Carvalho (Trobogy), Robson dos Santos Silva (Lobato), Jean Santana Eloy (Itaigara), José Henrique Martinez (Barra), Luceide Santos da Conceição (São Caetano) e Ediane dos Santos Dantas (Mussurunga I). Da Região Metropolitana, foram sorteados Luciana Rocha Ipirapininga (Lauro de Freitas) e Sérgio Antônio Rios dos Santos (Simões Filho).

Os dez ganharam vales-compras no valor de R$ 1 mil, cada um. Os vendedores que constavam em cada um dos cupons premiados também ganharam um vale-compra de R$ 1 mil, cada.

A sexta edição da campanha Salvador, Natal de Luz e Prêmios foi realizada entre os dias 1º e 24 de dezembro, em Salvador e Região Metropolitana. O evento tem patrocínio do Sebrae Bahia, Rede e Rede Pop. Tem apoio da Mastercard, Prefeitura Municipal de Salvador e Governo do Estado.

Confira os ganhadores:

1º Prêmio: 1 vale-compra de R$ 1.mil

Nome: Luciana Rocha Ipirapininga

Bairro: Vila Praiana – Lauro de Freitas

Loja onde comprou: Ri Happy Brinquedos SA.

2º Prêmio: 1 vale-compra de R$ 1 mil

Nome: Rimon Mendes Borges Santana

Bairro: Pernambués – Salvador

Loja onde comprou: Americanas S/A

3º Prêmio: 1 vale-compra de R$ 1 mil

Nome: Lucas de Jesus dos Santos

Bairro: Canabrava – Salvador

Loja onde comprou: Login Informática

4º Prêmio: 1 vale-compra de R$ 1 mil

Nome: Cintia Silva Carvalho

Bairro: Trobogy – Salvador

Loja onde comprou: Dinni Calçados

5º Prêmio: 1 vale-compra de R$ 1 mil

Nome: Robson dos Santos Silva

Bairro: Lobato – Salvador

Loja onde comprou: Zip Náutica

6º Prêmio: 1 vale-compra de R$ 1 mil

Nome: Jean Santana Eloy

Bairro: Itaigara – Salvador

Loja onde comprou: Ótica da Gente II

7º Prêmio: 1 vale-compra de R$ 1 mil

Nome: José Henrique Martinez

Bairro: Barra – Salvador

Loja onde comprou: Inovathi

8º Prêmio: 1 vale-compra de R$ 1 mil

Nome: Luceide Santos da Conceição

Bairro: São Caetano – Salvador

Loja onde comprou: Lar Shopping

9º Prêmio: 1 vale-compra de R$ 1 mil

Nome: Ediane dos Santos Dantas

Bairro: Mussurunga I – Salvador

Loja onde comprou: Mendes Calçados

10º Prêmio: 1 vale-compra de R$ 1 mil

Nome: Sérgio Antonio Rios dos Santos

Bairro: Aratu – Simões Filho

Loja onde comprou: Nagem

11º Prêmio: 1 Toyota Etios Hatch

Nome: Maurício de Souza Mustafa

Bairro: Horto Bela Vista - Salvador

Loja onde comprou: Login Informática