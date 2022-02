Salvador: nova escola municipal em São Marcos será entregue nesta segunda (14)

A rede municipal de ensino de Salvador passa a ter mais uma escola no bairro de São Marcos. A Escola Municipal Professora Alita Ribeiro de Araújo Soares, na Estrada da Muriçoca, será entregue à população nesta segunda-feira (14), às 9h, com as presenças do prefeito Bruno Reis e pelo secretário da Educação, Marcelo Oliveira.

Com quase 1,3 mil m² de área construída e investimento de R$4,6 milhões, feitos pela Prefeitura de Salvador, a nova unidade de ensino vai atender turmas de creche (2 e 3 anos), pré-escola (4 e 5 anos) e 1º ano do Ensino Fundamental. A estrutura possui dez salas de aula, sala de professores, sanitários para cada público – alunos, professores e funcionários -, parque infantil e elevador, entre outros ambientes.