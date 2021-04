Salvador por Todos: 13ª parcela começa a ser paga nesta segunda (5)

A Prefeitura inicia, nesta segunda-feira (5), o pagamento da 13ª parcela do auxílio emergencial Salvador por Todos, no valor de R$ 270. A iniciativa, realizada através da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), tem como intuito apoiar os trabalhadores informais e pessoas em situação de rua atingidos pela pandemia de Covid-19.

Ambulantes, barraqueiros, donos de quiosques, baianas de acarajé, guardadores de carro, recicladores, baleiros, taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativo, além de pessoas em situação de rua são as categorias que têm direito ao auxílio. Os beneficiários podem realizar a consulta para verificar a data e o banco no qual a parcela será paga pelo site www.salvadorportodos.salvador.ba.gov.br, informando o número do CPF ou do NIS.

O secretário da Sempre, Kiki Bispo, destacou a importância da continuidade do benefício. “A Prefeitura entende e apoia as pessoas que mais precisam, nesse momento tão difícil. O Salvador Por Todos tem contribuído para garantir as necessidades básicas de famílias carentes da nossa cidade”, afirma. As informações são da Secom Salvador.

Documentos

O auxílio emergencial pode ser sacado na rede lotérica ou nos caixas eletrônicos de autoatendimento das agências da Caixa Econômica Federal. É necessário apresentar documento de identidade e um dos seguintes cartões: Primeiro Passo, Cartão Cidadão ou do Bolsa Família. Quem não possui nenhum destes precisa se dirigir ao atendimento de balcão em qualquer agência do banco portando o número do NIS e documento de identidade.

Os saques obedecem ao calendário definido por ordem alfabética do nome do beneficiário, evitando assim aglomeração de pessoas nas agências bancárias.

Confira abaixo o cronograma de pagamento: