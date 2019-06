Salvador recebe Congresso Norte-Nordeste de Geriatria e Gerontologia em julho

O Brasil tem hoje mais de 29 milhões de pessoas acima dos 60 anos e a expectativa, segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é que o número ultrapasse os 73 milhões até 2060. Apenas o Nordeste, terceira região com maior aumento dessa população, teve um crescimento de 13,6% no número de idosos, entre

2012 e 2017.

Para debater o envelhecimento e, entre outros assuntos, a prevenção e o tratamento de doenças relacionadas à idade, e as particularidades para promoção da saúde da população idosa das regiões Norte e Nordeste, Salvador recebe, de 4 a 6 de julho de 2019, o X Congresso Norte-Nordeste de Geriatria e Gerontologia.

O evento vai reunir geriatras, especialistas em gerontologia, gerontólogos e profissionais que atuam ou se interessam pela área.

Com o tema “Envelhecimento Humano. A longevidade em perspectiva”, o Congresso, maior da especialidade nessas regiões, acontece na capital nordestina com a mais idosos, conforme dados do Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento de Políticas do Idoso, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Segundo o médico geriatra e presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, seção Bahia (SBGG-BA), Leonardo Oliva, o objetivo é compartilhar descobertas científicas, iniciativas de qualidade que possam ser aplicadas na prática e inovações neste campo que se encontra em expressiva expansão na sociedade.

População idosa no Norte e Nordeste

Devido a fatores socioeconômicos, as pessoas nas regiões Norte e Nordeste envelhecem em condições de maior vulnerabilidade que em outras regiões do país.

Muitas vezes essa população idosa tem um menor acesso à assistência básica em saúde, à educação, e demais necessidades básicas.

“Envelhecer em nossa região é bastante desafiador. Temos que encarar problemas básicos, como falta de moradia e saneamento básico, de acesso a espaços de lazer e cultura, problemas de violência contra a pessoa idosa e infecções como a dengue e a chikungunha, ao mesmo tempo em que lidamos com o aumento da incidência de cânceres e demências, que acompanham o envelhecer”, explica Oliva.

Além disso, no Brasil, em geral, não há profissionais suficientes para atender ao crescimento do número de idosos. A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é de que exista um médico geriatra para cada mil idosos. Mas no país a proporção ainda é de um para 16 mil idosos, de acordo com dados do Conselho Federal de Medicina, de 2018. Nesse mesmo ano, a região Norte tinha apenas 2% de todos os médicos geriatras brasileiros, enquanto a região Nordeste estava na terceira colocação, com 14,5% desses profissionais.

“Aproximadamente 50% dos participantes do Congresso são estudantes. Assim, esse evento é de grande importância também para a formação acadêmica e visa trazer profissionais para trabalhar com os idosos e estudar o envelhecimento. Especialmente nas regiões Norte e Nordeste, onde somos mais carentes de profissionais especializados”, defende o presidente da SBGG-BA.

Temas diversos em envelhecimento

Lilian Barbosa Ramos, nutricionista especialista em gerontologia e presidente do departamento de gerontologia da SBGG-BA, conta que a programação do Congresso contempla todas as principais áreasrelacionadas à geriatria e a gerontologia.

“Teremos palestrantes da Bahia, de outros estados do Nordeste e Norte, mas também grandes nomes dessa área de outras regiões, devido ao tema ser relevante, em face à realidade do Brasil. Contaremos com conferências, por exemplo, sobre violência contra o idoso, direitos, nutrição, políticas públicas, acessibilidade, sexualidade, cuidados paliativos, demências, sarcopenia, entre outras”, complementa Lilian.

Clique aqui para ver a programação completa e fazer a inscrição no evento.

Serviço

X Congresso Norte-Nordeste de Geriatria e Gerontologia

Local: Fiesta Bahia Hotel - Av. Antônio Carlos Magalhães, 741 – Itaigara, Salvador (BA)

Data: 4 a 6 de julho de 2019