Salvador recebe empreendimento com conceito LifeHub

Salvador vai receber um empreendimento com conceito LifeHub, que são empreendimentos desenvolvidos como uma central facilitadora da vida dos moradores. Com a pandemia, os lifehubs passaram de tendência a necessidade. São espaços residenciais que proporcionam aos seus moradores uma estrutura mais completa, para que as famílias possam ter ao seu redor tudo que precisam no seu dia a dia. Em Salvador, o Terraço Cabula acabou de ser lançado pela BRL Incorp, a partir deste conceito, com moradia, lazer, trabalho, saúde, cultura, educação, sustentabilidade e conectividade.



“Esse é um conceito exclusivo que vem sendo implantado em todos os empreendimentos da BRL. No caso do Terraço Cabula, ainda há o diferencial da excelente localização, no melhor do Cabula, próximo à Paralela, que é uma das áreas de maior valorização na cidade”, afirma Domiciano Neves, CEO da Mais Gestão de Vendas, que coordenará a comercialização das unidades.



O empreendimento tem um rooftop no último andar de cada torre, que é um espaço de convivência para moradores e visitantes, composto de área gourmet a céu aberto e terraço com vista para a reserva florestal com mar ao fundo. Além disso, conta com unidades adaptadas para pessoas com necessidades especiais e toda uma estrutura de acessibilidade nas áreas comuns.



O Terraço Cabula está localizado em uma área de terreno de 7.161,74 m² e traz um novo conceito de moradia. Quem assina o projeto é o arquiteto Ricardo Farias, um dos mais requisitados hoje pelos incorporadores, com vários trabalhos em andamento.



"A BRL traz o conceito de lifehub em seus empreendimentos, que seria o hub da vida, ou seja, são concebidos e desenvolvidos a partir da premissa de ser uma central facilitadora da vida das pessoas”, explica Rafael Rios, sócio da BRL Incorp. O Terraço também terá co-working, casa club de dois andares com salão de festas, academia, espaço fitness e sala de massagem, pet place, piscinas, brinquedoteca, e faixa de pedestres no sistema viário interno, além de pista de cooper interna.



Um outro atrativo é a precificação dos imóveis, com um custo relativamente baixo para o alto padrão do empreendimento. “Poderíamos ter aumentado bastante o número de apartamentos, mas optamos por oferecer mais espaço e uma estrutura mais completa aos nossos clientes, com um alto padrão de acabamento e muitas opções para o lazer, trabalho, estudo, atividades físicas e convivência nas áreas comuns”, ressalta Rafael Barbosa, também diretor da BRL Incorp. Outra novidade é que, no terreno do Terraço, haverá stand de vendas com drive thru, além de apartamento decorado.



(Divulgação) (Divulgação) (Divulgação)