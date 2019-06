Salvador recebe essa semana mais de 100 seminaristas de todo o Nordeste

Mais de 100 seminaristas de todo o Nordeste desembarcam amanhã no bairro da Federação, em Salvador. Eles vão participar do Retiro Nacional de Seminaristas, conhecido como Renasem Nordestão. Será a primeira vez que o Seminário João Maria Vianney, que fica na Avenida Cardeal da Silva, vai receber o encontro.

Por aqui, entre 1º e 5 de julho, os futuros sacerdotes vão discutir o tema 'O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos doi dado'. A abertura do Retiro vai acontecer numa uma missa na Catedral Basílica de Salvador, no Terreiro de Jesus, celebrada pelo bispo auxiliar da Arquidiocese, Dom Marco Eugênio Galrão Leite de Almeida. A celebração está marcada para as 19h.

De acordo com o coordenador na Bahia do Ministério para Seminaristas da RCC, Deivisson Batista, a expectativa é que os jovens participantes possam renovar o desejo para avocação sacerdotal.

"Esperamos que os seminaristas possam renovar a vocação e possam vivermomentos profundos de oração, de partilha e de fraternidade. Desejo que o Renasem ajude a cadaum a fazer uma experiência pessoal com Jesus Cristo e que eles possam servir e amar mais aIgreja Católica", afirma Deivisson.

Além das atividades próprias de um retiro, os jovens dos outros estados terão a oportunidade de conhecer um pouco da cultura baiana durante a 'Noite Cultura', que acontecerá na quinta-feira (4). "Para que toda essa realidade aconteça, o Renasem foi preparado com muita oração e empenho, para que todos sintam-se acolhidos", completa Deivisson.

O Seminário São João Maria Vianney é, em Salvador, a Casa dos Padres e o local de formação de seminaristas. O espaço completou 200 anos de fundação em 2015. Quem quer seguir o sacerdócio passa por um processo formativo pautado em cinco dimensões, que são a espiritual, a intelectual, a humano-afetiva, a comunitária e a pastoral-missionária.

Atualmente o Seminário conta com 70 seminaristas provenientes da Arquidiocese de Salvador, Arquidiocese de Vitória da Conquista, as dioceses de Camaçari, Ilhéus, Itabuna, Cruz das Almas, Alagoinhas e Jequié. Além de estudar, os jovens também desenvolvem estágios em pastorais e em comunidades paroquiais da Arquidiocese de Salvador.