Salvador recebe etapa regional de campeonato de Just Dance

Salvador recebe neste final de semana a segunda etapa regional do Just Dance Challenge by M.A.C, competição que vai definir os melhores just dancers da América Latina. O evento acontece até o domingo (8), durante passagem do Museu de Videogame Itinerante pelo Shopping Barra.

As inscrições para a etapa de Salvador acontecem até quinta-feira (5) e podem ser feitas gratuitamente no mesmo local da competição, onde cada participante dançará uma música. Depois, na sexta e no domingo, 16 jogadores com melhores pontuações em cada categoria, masculina e feminina, disputam o respectivo troféu, título regional e vaga na final brasileira, que será realizada na Comic Con Experience (CCXP), em São Paulo.

Na primeira fase da etapa de Salvador, os candidatos se dividem entre quatro músicas pré-selecionadas e o melhor pontuador de cada uma avança. Em seguida, na semifinal, os classificados se enfrentam em dois duelos de melhor de três músicas e os vencedores avançam à final, realizada no mesmo formato, mas com outras músicas. Os campeões masculino e feminino garantem automaticamente participação na final nacional com despesas de hospedagem e passagens aéreas pagas pela organização do torneio.

Assim como as demais classificatórias regionais e a final nacional, a etapa de Salvador será disputada exclusivamente por participantes maiores de 13 anos, sendo que menores de idade devem estar acompanhados de responsável ou com documento autenticado em cartório autorizando a participação.

Serviço - Just Dance M.A.C Challenge em Salvador

Período de classificação: até 5 de setembro

Disputas: 6 e 8 de setembro

Número de participantes: 32 (16 meninos e 16 meninas)

Custo de inscrição: gratuito

Local: Shopping Barra - Av. Centenário, 2992 - Chame-Chame