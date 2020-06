Salvador recebe mais 10 ambulâncias do Samu para atuar na pandemia

A pandemia obrigou a prefeitura de Salvador colocar em circulação as 20 ambulâncias reservas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Nesta quinta-feira (18), foram entregues 10 unidades durante evento na Orla da Pituba. Outras dez já havia sido entregues no começo da quarentena. Agora, são 61 equipes, 20 a mais que em fevereiro.

O prefeito ACM Neto afirmou que com as 10 novas ambulâncias entregues nesta quinta-feira Salvador passar a ter 81 novos profissionais trabalhando no Samu. São sete novos médicos, 11 enfermeiros, 38 técnicos de enfermagem, e 25 condutores.

"A gente chega hoje a mais de mil profissionais trabalhando apenas no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Quando eu cheguei a prefeitura o Samu tinha problemas de infraestrutura, de falta de pessoal e, portanto, tinha problemas para atende a população como ela precisava", disse.

"Agora, com esse momento de panedemia o Samu passa ter um papel imprescindível e insubstituível que é atender a população em suas casas, de receber o primeiro atendimento, de ser transportado para uma unidade de saúde. Quando entramos na pandemia tínhamos 41 equipes do SAMU. Aumentamos para 51 e agora para 61, ou seja, aumentamos em 50% a capacidade de atendimento", afirmou.

Neto afirmou também que a prefeitura inciou um processo de contratação para a contratação de mais 15 equipes para atuar no Samu. O diretor do Samu, Ivan Paiva, contou que a quantidade de chamadas pelo 190 dobrou por conta do novo coronavirus. Antes, eram cerva de 8 mil chamadas na cidade por mês. Em maio, foram quase 16 mil.

"Muita gente liga para querer apenas informações, por isso, criamos uma setor para atender essas pessoas. Quando alguém liga para esclarecer uma dúvida nós direcionamos para esse departamento para evitar que ele bloquei a linha para quem está ligando porque precisa de atendimento de urgência", disse.

As ambulâncias entregues estão equipadas para atendimentos de urgência e começam a operar a partir desta quinta-feira.