Salvador registra 21 imóveis alagados e 29 deslizamentos de terra neste domingo (26)

A chuva não dá trégua na Bahia e milhares de ocorrências se acumulam nos municípios do interior, e na capital não é diferente. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) recebeu 74 solicitações até às 11h30 deste domingo (26).

Foram 21 alagamentos de imóveis, cinco desabamentos, duas ameaças de desabamento de muro, uma pista rompida, dez ameaças de deslizamento, uma árvore ameaçando cair, uma árvore caída, uma avaliação de imóvel alagado, seis ameaças de desabamento e 29 deslizamentos de terra. Os registros deverão aumentar ao longo do dia.

Quem estiver vivendo qualquer situação que demande abrir uma ocorrência junto à Codesal deve ligar no telefone 199, que funciona em regime 24h.

Diversos bairros enfrentam um intenso volume de chuva, os maiores acumulados em 72h foram registrados em Pau da Lima (187,4mm), Mirante de Periperi (181,8mm), Castelo Branco (181mm), Pirajá (178mm) e Sete de Abril - Bosque Real (177,8mm).

A previsão para o restante do dia é de céu nublado com chuvas fracas a moderadas, causadas pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), aliada à uma frente fria, segundo o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).

Acionamento do Sistema de Alerta e Alarme

Duas comunidades situadas em áreas de risco - Bosque Real (Sete de Abril) e Moscou (Castelo Branco) tiveram as sirenes do Sistema de Alerta e Alarme acionadas pela Codesal, às 21h de ontem (25/12), devido as chuvas terem ultrapassado o patamar de 150mm de acumulados em 72h, seguindo o protocolo de segurança considerado de alerta máximo.

As famílias nessas áreas foram evacuadas para o abrigamento na Escola Municipal Castelo Branco com o auxílio de equipes da Defesa Civil de Salvador, da Secretaria de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza (Sempre) e da Educação (Smed). No local, recebem assistência necessária até a que a situação seja considera segura para que possam retornar para suas casas.