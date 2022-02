Salvador registra 702 denúncias de poluição sonora no período de Carnaval

Dos dias 23 a 27 de fevereiro, período que coincidiria com as festas de Carnaval, Salvador registrou 702 denúncias de poluição sonora. A Operação Sílere da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), que fiscaliza as denúncias, realizou 2.408 vistorias em estabelecimentos, e os bairros mais denunciados foram Liberdade, Itapuã, Barra, Rio Vermelho e Lobato.

Ao longo do período, foram apreendidos 63 equipamentos de som nas localidades de Itapuã, Liberdade, Fazenda Grande do Retiro, Cajazeiras XI, Pau Miúdo, Caixa D’Água, Cajazeiras, Nordeste de Amaralina, Jardim Nova Esperança, Trobogy, Graça, Barra, Campinas de Brotas, Castelo Branco e Plataforma.

Doze locais ainda foram notificados, dos quais oito receberam a notificação entre 25 e 27 de fevereiro, entre sexta e domingo. Entre eles, três bares/restaurantes no Curuzu, Pau Miúdo e Caixa D'Água, 3 locais de evento no Comércio, 1 mercado em Stella Maris e um posto de combustível na Federação. Um bar no Curuzu foi interditado.

Nenhuma aglomeração foi dispersada.