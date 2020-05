Salvador registra mais de 64 mil queixas por furo de isolamento social

Mesmo com a adoção de medidas mais rígidas de isolamento social para conter o coronavírus em quatro bairros de Salvador – Boca do Rio, Plataforma, Centro e Pituba -, a cidade ainda ostenta números preocupantes de quebra das regras da quarentena. Segundo o Disque Coronavírus da Ouvidoria Geral do Município, entre 16 de março e 11 de maio, o serviço recebeu 137.169 reclamações, que resultaram em 64.186 registros. No período entre 16 de março até 19 de abril, foram 109,5 mil ligações que geraram 44,3 mil queixas. Ou seja, o aumento entre 19 de abril e 11 de maio, em menos de um mês, foi de quase 20 mil registros ou cerca de 45%.

Cajazeiras é o bairro que lidera o ranking de reclamações até 11 de maio e era também o líder até os registros de 19 de abril. Na medição mais recente da ouvidoria, o bairro contabiliza 2.950 queixas entre 16 de março e 11 de maio. Nos dados até 19 de abril, o bairro somava 1.243 reclamações, um aumento de muito mais de 100%.

Nesta terça-feira, 12, um dia depois do começo da fiscalização das medidas mais enérgicas de combate ao coronavírus na Boca do Rio, Plataforma e no Centro e do anúncio de que a Pituba começará a partir desta quarta-feira, 13 a ter regras mais rígidas de isolamento social, o prefeito de Salvador, ACM Neto não descartou a possibilidade de ampliar o endurecimento das medidas para outras regiões da cidade. Ele não especificou os bairros para os quais as medidas poderão ser ampliadas, mas destacou ser fundamental manter o foco para conter a disseminação do vírus.

A maioria das reclamações recebidas pela ouvidoria foram relacionadas a funcionamento de bares e outros estabelecimentos que descumprem o decreto de fechamento do comércio. Além de Cajazeiras, os outros seis bairros no topo da lista de reclamações são: Pernambués, Fazenda Grande do Retiro, Paripe, Liberdade, São Marcos e Itapuã. Destes, apenas Paripe não aparece entre os 20 bairros com mais casos confirmados da doença.

Casos confirmados

Segundo o último boletim divulgado por bairros pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a região de Cajazeiras tem 19 casos de covid-19 distribuídos em: Cajazeiras XI (7), Cajazeiras II e VIII (3), Cajazeiras V, VI e X (2). O número é igual ao registrado na Graça, o 12º bairro com mais casos na capital. Cajazeiras VII é a única que não tem até o momento nenhum caso confirmado.

Plataforma, um dos bairros já com medida restritiva, não aparece entre os locais com mais denúncias, mas viu o número de confirmados subir de forma considerável nos últimos dias. O último boletim da SMS indicava 26 casos confirmados do novo coronavírus. Com os 10 casos confirmados pela SMS anteontem, durante uma testagem rápida no bairro, o número subiu para 36 e deixou o bairro na 5ª colocação na lista dos mais infectados na cidade.

"Vejam o que houve em Plataforma, 25% das pessoas que foram testadas tiveram resultado positivo para o coronavírus. Plataforma já passou a Pituba, é o bairro com o maior número de casos confirmados de coronavírus em maio. No acumulado, a Pituba é o bairro que tem mais casos, porém o crescimento em Plataforma é preocupante", declarou o prefeito ACM Neto.

Coordenadora do Dique Coronavírus 160, Flávia Ribeiro explica que essas regiões com alto índice de denúncias são muito populosas e com comércio muito forte. E isso acaba contribuindo para o registro constante de aglomerações.

Como denunciar

Quem deseja fazer alguma denúncia de aglomeração tem essas opções: Ligar 160 e selecionar a opção 1; enviar um e-mail para o endereço: ouvidoria@salvador.ba.gov.br ou acessar o site Portal Fala Salvador clicando neste link.

*Com orientação da subeditora Clarissa Pacheco e colaboração da subeditora Andreia Santana