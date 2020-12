Salvador se mobiliza para ser referência nacional no cuidado com os animais

Garantir a proteção aos animais foi um dos assuntos que mais me mobilizou como gestor da saúde. Percebi a necessidade e importância de assegurar o conceito de Saúde Única (one health) como garantia de bem-estar das populações através da união do cuidado humano, animal e meio ambiente. Quando assumi o desafio de estar à frente desta pasta sabia que minha missão era cuidar de vidas, sejam elas humanas ou não. O meu lema era fazer com que a secretaria da Saúde fosse conhecida com a secretaria de Vidas.

Um dos principais passos em direção a essa realidade aconteceu logo no início da minha gestão com a criação do primeiro espaço dedicado à Causa Animal de Salvador administrado pela Prefeitura. A Diretoria de Promoção e Bem-Estar Animal (DIPA) surgiu com o intuito de atuar conjuntamente com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) para assegurar a integralidade dos serviços voltados à causa na capital baiana. Ou seja, enquanto o CCZ trabalha para cuidar dos impactos dos animais na saúde humana, a DIPA tem como foco fundamental de assegurar a assistência e bem-estar dos pets.

Um dos projetos implantados pela DIPA foi o serviço especializado para fazer o recolhimento, abrigo e tratamento de animais de grande porte identificados em via pública da cidade. A prestação do atendimento acontece em regime de plantão 24 horas, por profissionais habilitados e estrutura física adequada para esse perfil de acolhimento. A empresa contratada também é responsável pelos cuidados com alimentação, além dos demais cuidados referentes ao bem-estar do animal até o encaminhamento do animal recolhido para adoção. Cerca de 120 animais já foram acolhidos pelo serviço nesse primeiro ano.

Firmamos contrato com clínicas especializadas em castração de animais e no final de novembro, também colocamos em operação a segunda unidade móvel do serviço gratuito de castração de cães e gatos – Castramóvel após passar por reforma. Com isso, Salvador tem a capacidade de realizar 2.000 mil cirurgias gratuitas por mês, fato que evita diretamente o crescimento da população de animais de rua.

Durante a pandemia, implementamos de forma pioneira no país a imunização animal com a oferta no sistema drive-thru. Esse modelo além de facilitar o acesso às doses, inibiu a disseminação da Covid-19 durante o processo de vacinação.

Agora, estamos dando o mais relevante e importante passo para ampliação dos serviços de assistência e bem-estar animal na capital. Em 2021, iniciaremos à construção do o primeiro Hospital Público Veterinário de Salvador. O equipamento pioneiro na Bahia será instalado no bairro de Canabrava - próximo ao estádio Barradão – numa área de mais de 1.200 m². A unidade atenderá prioritariamente os animais domésticos cães e gatos de propriedade da população mais carente e que não possui recursos financeiros para pagar atendimentos e serviços de um veterinário particular. Agradeço a todos os protetores e tutores soteropolitanos, em especial, aos irmãos Marcell e Marcelle Moraes que têm ajudado a fazer da nossa cidade uma referência nacional no cuidado com os animais. Vamos continuar avançando e fazendo da Saúde um lugar de cuidado e valorização da vida.

Leo Prates é secretário municipal da Saúde de Salvador