Salvador sedia 6º Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais

A sexta edição do Congresso Luso-Brasileiro de Auditores Fiscais vai acontecer em Salvador entre os dias 12 e 15 de junho, no Teatro Castro Alves (evento de abertura) e no auditório do Fiesta Bahia Hotel (palestras). Neste ano, o evento marca os 200 anos da Independência do Brasil e trata das questões fiscais debatidas sob a perspectiva da Democracia e do Desenvolvimento, com a preocupação de apontar para uma agenda para o futuro. O evento deve receber mais de 500 auditores fiscais da Receita Federal, dos Estados e dos municípios de todo o país e de Portugal.

O Congresso é realizado pela Febrafite - Associação Nacional de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais; Apit - Associação Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira, de Portugal; e Unafisco - Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. A entidade anfitriã é o Instituto dos Auditores Fiscais do Estado da Bahia (IAF).

“A questão tributária é central para resolvermos grandes problemas do Brasil, como a crise econômica, o desemprego e as desigualdades sociais. Reunir tantos especialistas para debatermos esses temas afeitos ao trabalho dos auditores fiscais e relevantes para toda a sociedade é uma oportunidade especial de geração de conhecimento e troca de experiências”, destaca o presidente da Febrafite, Rodrigo Spada.

Presidente do IAF Bahia, Marcos Carneiro explica que o evento traz para Salvador assuntos relevantes com profissionais que se destacam na área: “É uma oportunidade muito especial sermos os anfitriões desta edição do congresso, que é um evento que propõe um diálogo internacional sobre temas absolutamente relevantes para os países participantes. Salvador vai protagonizar debates essenciais sobre as receitas públicas e questões fiscais e, na ocasião, vamos também celebrar o bicentenário da Independência do Brasil aqui, que foi a primeira capital do país”.

Secretário da Fazenda do Estado da Bahia, Manoel Vitório celebra o intercâmbio entre auditores brasileiros e portugueses e os bons frutos que serão colhidos dessa troca: “Em um contexto em que os estados nacionais e subnacionais vêm sendo cada vez mais desafiados pelas profundas transformações do capitalismo global e pela erosão das receitas públicas, a gestão tributária torna-se essencial para assegurar os recursos para financiamento do Estado, única instância capaz de promover o desenvolvimento equânime e efetivamente reverter a tendência de crescimento das desigualdades sociais. O intercâmbio de experiências e reflexões entre auditores fiscais de Brasil e Portugal deverá certamente trazer contribuições importantes para este debate”.

A cada edição, o evento internacional tem reunido cerca de 500 congressistas e já conquistou chancelas de peso, como a concessão do Alto Patrocínio do Presidente da República de Portugal e o apoio institucional da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Entre painéis, palestras e palestra magna, a programação conta com nomes como Paulo Nogueira Batista Júnior, economista, autor do livro “O Brasil não cabe no quintal de ninguém” e ex-vice-presidente do Novo Banco de Desenvolvimento estabelecido pelos Brics; Paulo Portas, comentarista de política da rede CNN Portugal e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal; a diplomata e política portuguesa Ana Gómes; e o secretário Especial da Receita Federal do Brasil, Julio Cesar. Confira a programação completa.