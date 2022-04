Salvador sedia diálogo sobre presença de mulheres na política institucional

Por onde andam as mulheres na política institucional? Quais espaços são oferecidos para esse perfil? Como fazer para que elas ocupem essa esfera de poder? São questões postas à mesa e que o encontro "Mulheres e Política: Feminismo e Antirracismo nos espaços de poder" que colocar no mundo.

O evento acontece a partir das 19h do dia 29 de abril (uma sexta-feira), no Goethe Institut, no bairro da Vitória, em Salvador, Bahia. A atividade é uma iniciativa da Fundação Rosa Luxemburgo, com o apoio do Diálogos Insubmissos de Mulheres Negras, e reúne representantes da política institucional progressista do Brasil, Chile, Alemanha e Portugal.

O objetivo é promover diálogos para o rompimento das políticas sexistas e patriarcais existentes no mundo e promover esperança para novos e outros caminhos para as políticas institucionais.

Entre os nomes confirmados estão: Vilma Reis, socióloga e pré-candidata a deputada federal, Maria Marighella (PT), vereadora de Salvador, Taliria Petrone (PSOL), deputada federal pelo Rio de janeiro, Érica Malunguinho (PSOL), deputada estadual de São Paulo, Jô Cavalcanti (PSOL), a co-deputada estadual de Pernambuco pelas JUNTAS, Beatriz Gomes Dias (Bloco de Esquerda), vereadora na Câmara Municipal de Lisboa, Javiera Cabello, atual chefe de gabinete da Ministra da Mulher e da Igualdade de Gênero no Chile e Violetta Pock, chefe do grupo parlamentar municipal de esquerda de Kassel, cidade de 200 mil habitantes no centro da Alemanha. Por fim, também está confirmado o nome da deputada estadual Olívia Santana. A mediação é da jornalista Christiane Gomes.

CONHEÇA O CORREIO AFRO

"A medida que o discurso e a ação conservadora avançam no Brasil e no mundo, mulheres de esquerda, comprometidas com a democracia real e efetiva se organizam para cada vez mais ocupar os espaços de poder institucional" destaca Christiane Gomes.

Ela completa: "mais do que promover uma resistência ao sucateamento das políticas públicas e ao discurso de ódio, estas mulheres representam uma nova estética política. Não é uma maré passageira, mas um oceano que se expande e que veio para ficar".

A atividade presencial será apenas para pessoas convidadas, mas terá transmissão Ao Vivo no youtube da Fundação Rosa Luxemburgo.